Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Charles Desmet, il enfile l’aiguille

L’instinct de marqueur, ça ne s’apprend pas et Charles Desmet, il l’a. Ce n’est pas pour rien qu’il fait partie des meilleurs joueurs de son groupe d’âge!

L’attaquant des Diabolos de Lucille-Teasdale marque des buts à un rythme effréné. Après avoir conclu la saison au niveau M12 majeur de la Ligue de hockey préparatoire scolaire (LHPS) avec 34 filets en 19 parties l’année dernière, un sommet dans la ligue, il est de nouveau le meilleur buteur du circuit grâce à une récolte de 33 filets en 21 parties chez les M13 majeurs.

Photo Pierre-Paul Poulin

«C’est un marqueur naturel. S’il voit un trou dans la partie supérieure du filet, il va la mettre dedans. Il possède un excellent lancer et quand on a besoin d’un gros but, on sait qu’il est capable d’aller nous le chercher», indique l’entraîneur des Diabolos, Louis-Philippe Sévigny.

Marchand de vitesse

Si le tir et l’instinct de marqueur du jeune Desmet sont son pain et son beurre, il possède aussi un coup de patin qui lui permet de se défaire des défenseurs adverses et de se placer en position favorable pour enfiler l’aiguille, ajoute Sévigny.

Photo Pierre-Paul Poulin

«C’est un marchand de vitesse. Il est très rapide et il excelle en changement de direction. C’est un joueur qui est capable de contrôler la rondelle longtemps en zone offensive sans être freiné. Quand il s’amène à un contre un, j’ai tendance à souhaiter bonne chance au défenseur adverse!»

Charles Desmet #87

Photo Pierre-Paul Poulin

Équipe : Diabolos de l'école Lucille-Teasdale

: Diabolos de l'école Lucille-Teasdale Position : Ailier droit

: Ailier droit Taille : 5 pi 4 po

: 5 pi 4 po Poids : 103 lb

: 103 lb Joueur préféré : Sidney Crosby

: Sidney Crosby Équipe préférée: Maple Leafs de Toronto

21 PJ | 33 B | 14 P | 47 PTS

Premier match au Centre Vidéotron : Samedi 15 février, 16 h 45