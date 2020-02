Les 20 meilleurs pee-wee du Québec 2020: Louis-François Bélanger, le pied au plancher

Le joueur favori de Louis-François Bélanger est Nathan MacKinnon et, un peu comme lui, il se démarque par son coup de patin explosif.

L’attaquant de l’Océanic de l’Est-du-Québec vient au deuxième rang des pointeurs de la Ligue de hockey d’excellence du Québec (LHEQ).

«Au niveau provincial, c’est l’un des patineurs les plus rapides et les plus habiles avec la rondelle. C’est vraiment ce qui fait de lui un joueur dominant», mentionne son entraîneur, Alexandre Daneau.

En plus de son explosivité, Bélanger se démarque par son amour pour le sport, ajoute son entraîneur.

Photo Alexandre D'Astous

«C’est un joueur qui est toujours constant. Je pense que saison régulière et tournois inclus, il n’y a qu’un seul match lors duquel il n’a pas récolté de points. C’est un jeune qui travaille extrêmement fort et on le remarque sur la patinoire. Il crée des choses et, quand il perd la rondelle, il se replie toujours. Il est tout le temps dans la barrure!» joute-t-il.

Un jeune sérieux

Alexandre Daneau se dit d’ailleurs impressionné par le dévouement du natif de Matane, malgré son jeune âge.

«Il prend ça vraiment au sérieux. Il a un esprit de compétition comme j’en ai rarement vu. Parfois, s’il trouve qu’un entraînement n’a pas été assez intense pour lui, il va aller courir après. Il fait aussi attention à ce qu’il mange. C’est vraiment son amour du hockey qui le caractérise.»

Fait à noter, Louis-François Bélanger fait partie des plus jeunes joueurs nés en 2007. Né en novembre, il n’était qu’à quelques mois d’être un joueur de première année pee-wee.

Louis-François Bélanger #14

Équipe : Océanic de l’Est-du-Québec

Position : Centre / ailier

Taille : 5 pi 3 po

Poids : 108 lb

Joueur préféré : Nathan MacKinnon

Équipe préférée: Bruins de Boston

21 PJ | 26 B | 17 P | 43 PTS

Premier match au Centre Vidéotron : Jeudi 13 février, 11 h 45