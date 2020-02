Les appareils de plomberie: durables et esthétiques!

Bain autoportant, robinet-pont, pomme pluie: la maison regorge d’appareils de plomberie! Comme il y a énormément de produits en magasin, l’important est de choisir ceux qui correspondent à vos besoins.

Il y a quelques années, on voyait beaucoup de robinets carrés, mais heureusement, la mode et les tendances changent: «Aujourd’hui, on a des modèles arrondis, des styles un peu plus travaillés», indique Éva Dufour, coordonnatrice chez Lacroix Décor pour la boutique de Québec. Il y a également de nombreux choix dans les couleurs, comme les noirs ou les dorés, ce qui permet d’habiller la salle de bain avec des touches un peu plus colorées.

Peu importe votre équipement, l’installation des appareils de plomberie doit se faire par un plombier: «Si ce n’est pas un professionnel, les garanties ne s’appliquent pas et souvent, les assurances ne paieront pas dans le cas notamment d’un dégât d’eau», prévient Mme Dufour. Oubliez votre beau-frère: faites plutôt appel à un vrai expert!

Le bain et la douche

Photo courtoisie Lacroix Décor

Lorsque vous désirez aménager votre salle de bain, choisissez le bain en premier et déterminez son design: carré, rond, moderne ou classique? Le bain va donner le ton à votre pièce. «Le style autoportant est très populaire et il est plus confortable pour le dos dans une forme arrondie», précise Mme Dufour. Ensuite, vous pourrez installer votre douche qui est souvent composée de murs en céramique et d’une porte vitrée. Il existe maintenant des panneaux d’aluminium imprimés qui permettent de personnaliser les lieux avec l’image de votre choix. Vous pourriez ainsi vous laver devant une rivière, un jardin floral ou une peinture abstraite! «On peut faire à peu près n’importe quoi dans notre douche», se réjouit Mme Dufour.

La base est en général en acrylique, un produit durable, facile à installer et qui requiert peu d’entretien. Mais pour pourriez opter pour un sol en céramique, en pierre ou même en silex, qui procure un effet plus solide à la douche. Les appareils qui sont très appréciés en ce moment sont la pomme pluie pour se détendre et la douche téléphone pour se laver.

La vasque: oui, mais pas en verre!

Les gens aiment encore la vasque déposée sur le comptoir de vanité, en autant qu’elle ne soit pas en verre, un matériau qui est difficile d’entretien. On choisit plutôt un bassin en porcelaine, en polymère et même en pierre ou en granite. C’est dans la salle d’eau qu’on place généralement notre belle vasque. Cette pièce, souvent négligée, est pourtant celle qu’on emprunte le plus souvent dans la journée. La salle d’eau est en effet généralement située au rez-de-chaussée: les invités vont naturellement l’utiliser. Souvent petite, dépourvue de bain et de douche, on en profite pour la rendre pratique, mais aussi attrayante avec, par exemple, un robinet décoratif d’une couleur éclatante.

Le style «bedaine»

Photo courtoisie Lacroix Décor

Les éléments colorés se retrouvent aussi dans la cuisine avec des robinets en or brossé ou noir mat. L’évier «bedaine» vole également la vedette! «Tout blanc, il ressort du comptoir comme on en voyait dans les anciennes fermes», explique Mme Dufour. Le robinet peut être en forme de pont avec deux poignées de chaque côté. Si vous préférez, il y a le style col de cygne avec la douchette intégrée, qui est toujours aimée et très ergonomique. La grande cuve est intéressante quand on cuisine régulièrement: elle offre suffisamment d’espace pour laver les grands chaudrons, les plaques à biscuits ou les grilles de barbecue. Un élément que vous pourriez ajouter et adorer est le distributeur à eau chaude. Un mini réservoir placé sous un petit robinet viendra chauffer votre eau: la solution idéale pour votre thé ou votre café!

L’acier inoxydable et le granite

Les deux matériaux principaux pour les éviers de cuisine sont l’acier inoxydable, stainless, et le granite, qu’on retrouve dans diverses teintes comme le noir, le blanc ou le gris. En plus d’être joli, le granite ne grafigne pas, ce qui n’est pas le cas avec l’acier inoxydable: «On peut mettre des grilles dans le fond pour le protéger, mais il n’y a pas vraiment grand-chose à faire», signale Mme Dufour. Il faut également faire attention aux nettoyants abrasifs comme la poudre récurrente. Les produits trop forts avec du javellisant ne conviennent pas pour la cuisine ou la salle de bain. Ils vont laver, mais à long terme, ils vont briser vos appareils. La bonne vieille recette de votre grand-mère est toujours efficace: avec de l’eau, du savon à vaisselle et du vinaigre, vos équipements vont durer et briller de propreté!