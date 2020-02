Les belles des Oscars

À peine la dernière statuette décernée que les festivités prennent forme à la très convoitée soirée Vanity Fair au Wallis Annenberg Center for the Performing Arts de Beverly Hills. Devant les énormes lettres blanches épelant le nom du célèbre magazine, certaines invitées ont rivalisé de beauté et de style avec les looks qui ont défilé quelques heures plus tôt sur le tapis rouge des Oscars.

La foule de belles personnes brillait vêtue de créations dorées, jouait à caché-dévoilé, exhibant lingerie et parcelles de peau, incarnait les déesses éthérées ou les vamps glissées dans des robes moulantes asymétriques.

Et l’ambiance était à la fête. Hunter Schafer dansait dans sa jupe frangée multicolore Givenchy haute couture, Tracee Ellis Ross semblait atterrir tout doucement à l’aide de sa cape Zuhair Murad et Vanessa Hudgens faisait virevolter le foulard de sa robe Vera Wang, alors que Camila Mendes prenait une pose impériale dans une création trompe l’œil de Moschino par Jeremy Scott.

Statuettes dorées

Des multiples volants de franges imaginés par Maria Grazia Chiuri chez Dior pour Charlize Theron aux motifs art déco chez Louis Vuitton pour Florence Pugh, en passant par la silhouette égyptienne de Zuhair Murad pour Kerry Washington, les robes dorées interprètent la statuette dorée.

Lingerie et boudoir

La lingerie se fraye assurément un chemin. Les maisons Fendi couture, Loewe et Versace ont proposé des créations boudoir très glamour pour Suki Waterhouse, les sœurs Haim et Hailey Bieber.

Une robe classique superposée à des sous-vêtements effets marbre pour Suki, un assortiment de nuisettes et d’un pyjama pour le trio et une nuisette magnifiée pour madame Bieber.

Déesses éthérées

Maria Sharapova et Zoey Deutch personnifiaient les déesses de la maison Valentino. La joueuse de tennis a craqué pour la couleur acidulée de cette création vaporeuse, tandis que l’actrice a préféré la théâtralité d’une cape à capuchon s’ouvrant sur une robe au corsage froncé.

Robes moulantes asymétriques

Ce sont les détails asymétriques qui subliment ces trois robes. Le drapé architectural de cette création Saint Laurent par Anthony Vaccarello dynamise la silhouette de Rosie Huntington-Whiteley.

Le volant qui serpente le devant de cette robe Ralph & Russo accentue merveilleusement bien les courbes de Kylie Jenner.

Quant à Kim Kardashian, elle poursuit sa lancée de pièces d’archives, puisant dans la collection Alexander McQueen printemps 2003 pour en ressortir ce modèle corseté à la coupe sirène.

Écolo

Joey King a fait appel au trio de designers threeASFOUR pour lui concevoir cette robe feuillage construite à partir de liège taillé au laser. Un look marron contemporain, rehaussé de bijoux Pomellato.