Les Maple Leafs saisissent leur chance

Les Maple Leafs de Toronto ont profité de leur passage à Ottawa pour empocher deux points précieux dans la course aux séries éliminatoires en l’emportant 4 à 2 contre les Sénateurs, samedi.

Les visiteurs ont donné du fil à retordre au gardien Marcus Hogberg, qu’ils ont réussi à chasser du match.

Auston Matthews a été le premier à le déjouer, dans la cinquième minute de jeu. En enfilant son 42e but de la saison, l’attaquant de 22 ans a retrouvé David Pastrnak au sommet du classement des meilleurs marqueurs de la ligue. Il est également devenu le premier joueur des Leafs depuis Mats Sundin en 1996-1997 à atteindre le cap des 70 points en moins de 59 matchs.

Jake Muzzin et William Nylander ont augmenté l’avance des Torontois au deuxième vingt. Après avoir alloué un troisième but sur 16 tirs, Hogberg a cédé sa place à Craig Anderson.

Les Sénateurs ont finalement répliqué grâce aux buts de Connor Brown et Cody Goloubef. Mais Mitch Marner a scellé l’issue du match en marquant dans un filet désert en fin de troisième période.

Anderson a été parfait sur les 14 tirs auxquels il a fait face en relève de Hogberg. Son vis-à-vis, Jack Campbell, a repoussé 25 des 27 lancers dirigés vers lui.

Le Wild blanchi par les Sharks

À Saint Paul, Dean Evason a subi la défaite à son premier match à la barre du Wild du Minnesota, qui s’est incliné 2 à 0 devant les Sharks de San Jose.

Evason a été nommé entraîneur-chef par intérim du Wild à la suite du congédiement de Bruce Boudreau, vendredi.

Dylan Gambrell et Melker Karlsson ont enfilé l’aiguille pour les Sharks, en troisième période. Martin Jones a quant à lui repoussé 39 tirs pour signer son premier blanchissage de la saison.

Les Sharks évoluaient sans les services du défenseur Erik Karlsson, dont la saison est terminée en raison d’une fracture à un pouce, et de l’attaquant Evander Kane, qui purge une suspension de trois matchs.

Course aux séries

La victoire des Maple Leafs leur permet de s’éloigner de leurs poursuivants dans la section Atlantique. Installés au troisième rang, ils ont maintenant quatre points d’avance sur les Panthers et huit sur le Canadien. Pour leur part, les Flyers ont raté une belle occasion de s’insérer parmi les trois meilleures équipes de la section Métropolitaine. Ils occupent tout de même une des deux places disponibles pour les équipes repêchées.

À surveiller dimanche soir

Les Maple Leafs tenteront de profiter de cette journée de congé du Canadien et des Panthers pour les distancer dans la section Altantique. Pour leur part, les Hurricanes et les Rangers tenteront de gagner du terrain sur les Blue Jackets, qui occupent le deuxième et dernier rang des équipes repêchées dans l’Est.