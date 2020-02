Objectif photo: une expérience visuelle au Vieux-Port de Marseille

Conduire à Marseille, de surcroît au centre-ville, est une expérience unique en son genre. Réputée pour être l’une des pires villes de France où prendre le volant, la balade à pied est tout aussi laborieuse sur certaines rues. Néanmoins, une fois arrivé dans le Vieux-Port de Marseille, le piéton est roi et maître. L’endroit est spectaculaire avec ses centaines, pour ne pas dire ses milliers d’embarcations à quai. Depuis des siècles, la zone portuaire est le cœur de Marseille. Y déambuler et observer les bateaux, les anciens comme les plus récents, est une activité très prisée. J’en perds la notion du temps et je réalise que je me trouve à la Tour du Fanal. Sous un soleil tombant à la vitesse de l’éclair, je reviens vers l’Ombrière de Norman Foster. Une structure d’art urbain en miroir qui offre une perspective pour le moins inusitée !