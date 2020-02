«On ne pouvait pas perdre ce match» -Marco Scandella

Marco Scandella a reconnu son erreur sur le premier but des Stars. Le défenseur montréalais expliquait mal cette déconvenue de la part du CH.

« On menait 3 à 0, on ne pouvait pas perdre ce match. C’est inacceptable. Sur le premier but des Stars, je n’ai pas vu le gars qui sortait du banc [Pavelski]. Nous devons mieux jouer, moi le premier. »

– Marco Scandella

Max Domi avait la bouche en sang dans le vestiaire du Canadien. Il a reçu des coups de Jamie Oleksiak en troisième période et de Mattias Janmark en prolongation. Questionné sur le travail des arbitres, Domi a offert une réponse très courte.

« Pas de commentaires. »

– Max Domi

Carey Price a opté pour la diplomatie en refusant de critiquer le travail des arbitres, Dean Morton et Garrett Rank.

« Le travail des arbitres n’est jamais facile. Tu dois prendre des décisions sur-le-champ au même titre qu’un joueur. Parfois, c’est la bonne, parfois, ça ne l’est pas. »

– Carey Price

Malgré le revers en prolongation, Price restait assez zen lors de sa mêlée de presse avec les journalistes.

« C’est décevant. C’est la façon la plus simple de résumer ce match. Ce n’est pas quelque chose d’inhabituel dans la LNH d’aujourd’hui. Ils ont pris du momentum à mesure que le match avançait. J’estime que nous avons joué une bonne troisième période. On aurait mérité un meilleur sort. »

– Carey Price