Réconciliation bâclée

Il ne faut pas s’étonner que Justin Trudeau ait été incapable d’éviter la crise des blocus malgré ses grands discours sur la réconciliation. C’est ce qui arrive lorsque les gestes ne suivent pas la parole.

L’histoire des confrontations entre le Canada et les peuples autochtones est longue et parfois sanglante. La plupart du temps, des revendications territoriales ont mis le feu aux poudres. La présente crise ne fait pas exception.

Or, le gouvernement Trudeau n’a pas agi sur ce front.

Depuis qu’ils sont au pouvoir, les libéraux ont préféré se concentrer sur des cibles plus faciles et concrètes à atteindre, comme assurer l’accès à de l’eau potable et de meilleurs services à l’enfance.

C’est une bonne chose, évidemment, mais qui ne règle pas l’essentiel.

Promesse rompue

Il y a deux ans presque jour pour jour, Justin Trudeau livrait un discours historique à la Chambre des communes. Il promettait alors des règles claires qui définiraient mieux les droits ancestraux autochtones.

Les changements proposés devaient faire en sorte que les « conflits soient l’exception, non la règle »... Le premier ministre affirmait à l’époque qu’il avait la « ferme intention » d’agir avant la fin de son premier mandat.

Un engagement qu’il a rapidement jeté aux oubliettes. Trop compliqué, semble-t-il.

On peut comprendre aujourd’hui les Autochtones d’être à bout de patience.

Résistance

Entre-temps, la résistance s’organise. Les Premières Nations sont plus déterminées que jamais à faire valoir leurs droits. Et à leur combat s’ajoutent des militants écologistes de plus en plus nombreux, mais aussi toutes sortes d’éléments radicaux, il faut bien l’admettre. Un cocktail explosif.

Certains, comme les conservateurs d’Andrew Scheer, aimeraient qu’on envoie la police faire le ménage sur les rails. On peut comprendre Ottawa de prôner le dialogue pour l’instant, en espérant que la stratégie fonctionne.

Car face aux blocus illégaux, les Canadiens aussi s’impatientent.