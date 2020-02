Rachid Badouri sous un nouveau jour

Oubliez le Rachid Badouri flamboyant et spectaculaire que l’on connaissait depuis ses débuts, en 2005. Dans son nouveau spectacle, Les fleurs du tapis, l’humoriste se montre sous un nouveau jour, plus vulnérable et vrai que jamais. « Je n’avais plus envie de me cacher, de montrer une façade », confie le comique de 43 ans.

Rachid Badouri ne l’a pas eu facile, ces dernières années. En 2017, il a souffert d’une cellulite à la jambe qui aurait pu le tuer. L’année suivante, il vivait intensément le scandale de Gilbert Rozon, alors qu’il était avec l’Agence Juste pour rire.

Et quelques mois plus tard, il perdait son gérant après que celui-ci a été impliqué dans une controverse avec une église. « Quand mes problèmes arrivent, on dirait que ça vient en paquets de trois », blague-t-il.

C’est un Rachid Badouri transformé, avec ses vulnérabilités, mais toujours aussi volubile et comique qui se présente en entrevue avec Le Journal. Finis les faux-fuyants, l’humoriste a fait de l’introspection et suivi des thérapies avant de revenir sur scène avec ce nouveau spectacle.

« Avec la quarantaine, il y a plein de choses qui changent, dit-il. Je n’ai plus envie de la confrontation, alors que j’aimais ça avant. Si j’avais continué d’être le Rachid d’avant, j’aurais caché sur scène ma rédemption, ma thérapie. »

Honnête avec le public

Dans Les fleurs du tapis, Rachid Badouri parle des Arabes, de la France, de sa femme et de l’arrivée de sa fille. Mais il confie aussi aux spectateurs à quel point il a pu être désagréable avec son entourage dans le passé. « J’avais besoin d’en parler, j’avais besoin d’être honnête avec le public », dit-il.

C’est la femme de l’humoriste qui l’a elle-même mis au pied du mur, il y a environ cinq ans. Il devait arrêter d’être un « trou de cul » avec tout le monde, sinon elle menaçait de le laisser.

Pourquoi a-t-il décidé de parler de son passé de « diva » dans ce spectacle? « Quand j’ai commencé mon rodage dans les salles, je n’étais pas capable d’en parler, dit-il. Je pense que j’étais un constipé des mots. »

Mais lors d’un spectacle à Sainte-Geneviève, après avoir livré ses autres numéros durant 45 minutes, il a décidé de se confier au public. « Je leur ai dit: je peux-tu vous parler? Et là, je suis parti. J’ai parlé de ma cellulite, de comment je suis devenu connu, du trou de cul que j’étais et de la thérapie que j’ai faite. »

Heureusement, son équipe avait filmé cette soirée-là où il a « vidé son sac » de façon improvisée. Et c’est à partir de ce matériel qu’il a construit, avec quelques auteurs, la fin de son spectacle.

Se poser au Québec

Pour la script-édition, Rachid Badouri a fait appel à Laurent Paquin. « Je suis allé le voir avec la critique de son dernier spectacle qui disait que c’était son meilleur en carrière. Je lui ai demandé comment il avait fait pour se rendre là. Il a commencé à me raconter sa vie, sa carrière. Il était un an et demi dans le futur par rapport à moi! »

Question de repartir à neuf, Rachid a décidé de laisser tomber le micro-casque avec lequel il travaillait depuis plus de 15 ans. C’est à la fin de sa dernière tournée en France qu’il s’est mis à utiliser le micro-bâton, qui convient plus naturellement au stand-up classique.

« Je me suis forcé à faire un dernier trois à six mois là-bas avec un micro-bâton. Quand je suis arrivé à Montréal, et que j’ai joué au Bordel, j’avais l’air d’un pro. »

En discutant avec Rachid Badouri, on sent à quel point l’humoriste semble plus heureux que jamais. Après avoir passé les dernières années principalement en France, il songe se poser de façon plus stable au Québec.

« J’y ai pris goût, dit-il. Je ne sais pas si c’est l’âge qui fait ça, mais je suis bien dans mon coton ouaté en tabarnouche! (rires) C’est sûr qu’il faut aller en France avec ce show-là. Mais j’ai tellement bien installé mes pions là-bas que je n’ai plus besoin de faire les sacrifices du début et d’y aller durant de longues périodes. Si tu me demandais de refaire ça, je dirais non. Ma fille grandit, je ne veux pas la déraciner. »

► Rachid Badouri présentera son spectacle Les fleurs du tapis du 19 au 22 février à l’Olympia de Montréal. Pour toutes les dates : rachidbadouri.com