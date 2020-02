Adam Scott l’emporte, tournoi à oublier pour Woods

Tiger Woods voudra sans doute oublier son tournoi à l’Invitation Genesis, en Californie, lui qui a terminé au dernier rang des golfeurs qualifiés pour les rondes du week-end.

Lors de sa dernière journée, l’Américain a remis une carte de 77 (+6), ce qui lui a valu un pointage final de 295 (+11).

À égalité avec Matt Kuchar et Rory McIlroy au début de la ronde finale, Adam Scott a su maintenir sa première place afin de gagner un premier tournoi de la PGA depuis 2016.

Malgré un double boguey au cinquième trou, l’Australien a calé cinq oiselets et a commis deux bogueys, pour remettre une carte de 70 (-1). Son pointage de 273 (-11) lui a permis de terminer deux coups devant le Sud-Coréen Sung Kang et les Américains Scott Brown et Matt Kuchar.

Du côté canadien, seul Adam Hadwin s’était qualifié pour les rondes de la fin de semaine. Le représentant de l’unifolié a remis une dernière carte de 70, ce qui lui a permis de faire un saut de 10 places au classement. Il termine au 26e rang, grâce à un pointage de 281 (-3), à égalité avec le Mexicain Carlos Ortiz, l’Américain Collin Morikawa et le Colombien Sebastian Munoz.