Alstom achèterait Bombardier transport pour plus de 7 milliards $ US

Après des semaines de rumeurs, le géant ferroviaire Alstom mettrait finalement bel et bien la main sur la division transport de Bombardier pour un peu plus de 7 milliards $ US (9,3 milliards $ CAN), a rapporté le Wall Street Journal dimanche.

Faisant référence à des sources «familières avec ce dossier», le WSJ a assuré qu'un accord préliminaire aurait été conclu entre Alstom et Bombardier. Cette entente devrait être annoncée officiellement lundi matin.

Selon le quotidien, la Caisse de dépôt et placement du Québec (CDPQ), qui détient 32,5 % de Bombardier Transport, a accepté de céder ses parts à Alstom en échange d'une participation minoritaire dans l'entreprise française.

La semaine dernière, le média français BFM Business laissait entendre que la CDPQ pourrait devenir actionnaire d'environ 10 % d'Alstom.

À la fois concurrent et partenaire dans le domaine du transport ferroviaire, Bombardier et Alstom seraient en négociations depuis plusieurs mois en vue d'une éventuelle fusion ou acquisition. Les rumeurs s'étaient faites plus insistantes dans les dernières semaines en vue du rachat de la division transport de l'entreprise montréalaise par Alstom, qui se trouvera ainsi à créer une gigantesque entité à même de concurrencer avec l'entreprise d'État ferroviaire chinoise CRRC.

Les autorités européennes devront toutefois se pencher sur cette transaction, avant que celle-ci puisse aller de l'avant. Il y a pratiquement un an jour pour jour, le 6 février 2019, un projet de fusion entre Alstom et Siemens avait été rejeté. Bombardier avait alors réagi en se disant «heureux» de la décision, qui aurait «gravement compromis la santé et la compétitivité de l’ensemble du marché ferroviaire européen»

Dette

Aux prises avec une gigantesque dette avoisinant les 12 milliards $ CAN, il était devenu manifeste, au cours des dernières semaines, que Bombardier chercherait vraisemblablement à se départir de l'une de ses deux dernières divisions, soit celle des transports (trains, métro, tramways) ou des avions d'affaires (Global, Challenger, Learjet).

Jeudi, le gouvernement du Québec avait annoncé qu'une entente était survenue pour que Bombardier se retire complètement du programme A220 d'Airbus. Cette gamme d'appareils, développés sous le nom CSeries par Bombardier, était passée aux mains de l'avionneur européen qui l'avait récupérée, en raison des problèmes financiers du fleuron québécois.

En cédant ses parts, Bombardier a reçu 591 millions $ US (environ 785 millions $ CAN) d'Airbus, lui permettant d'éponger quelque peu sa dette.

Québec détient toujours 25 % des parts dans ce programme, contre 75 % pour Airbus. La valeur de la participation de Québec n'est cependant plus que de 700 millions $, en montant diminué de près de moitié par rapport au montant de 1,3 milliard $ qu'avait investi le gouvernement libéral de Philippe Couillard dans l'ancienne CSeries.