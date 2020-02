Au revoir, Madeleine

Il y a de ces personnages qui sont plus difficiles à quitter. Pour Sylvie Léonard, celui de Madeleine Legault en fait partie. Après quatre saisons à incarner cette mère rigide aux répliques assassines dans Lâcher prise, l’aventure se terminera le mois prochain avec la diffusion du tout dernier épisode. « C’est un deuil très difficile », confie la comédienne.

« Je ne peux pas croire que je ne jouerai plus ce personnage-là. Je vais m’ennuyer d’elle », souffle Sylvie Léonard en début d’entretien.

Il faut dire que la comédienne ne risque pas de retrouver certains traits de Madeleine Legault dans son quotidien, le personnage étant « tellement loin » de sa propre réalité. Mais, au fil des répétitions, puis des tournages, Sylvie Léonard avoue l’avoir comprise.

« Il n’y a rien qui me ressemble dans Madeleine, alors ça a été tout un défi. Tout s’est joué dans l’étape de la création. C’est une femme qui a une armure, qui refuse de laisser baisser sa garde. Mais c’est aussi un personnage qui a ses failles. Et je pense que c’est pour ça que le public l’aime autant. On tombe souvent en amour avec des personnages qui ont des travers, qui ne sont pas parfaits », estime la comédienne.

Car oui, le public a rapidement accueilli ce nouveau personnage à bras grand ouverts. Ce dernier a également permis à son interprète de mettre la main sur deux prix Gémeaux de la meilleure actrice de soutien.

Sujet tabou

Mais ce n’est pas tout. Le public a aussi répondu de manière favorable à une nouvelle comédie traitant d’un sujet délicat : la dépression. Lâcher prise s’articule autour de Valérie Danault (Sophie Cadieux), qui tente de reprendre sa vie en main après un burnout. Elle sera alors épaulée par sa mère, Madeleine, dans ce processus qui se veut tout sauf simple... ou linéaire.

« On ose de plus en plus parler de moments difficiles qu’on a vécus, des moments où on a dû aller chercher de l’aide. Je ne suis sur aucun réseau social, alors c’est peut-être plus difficile pour moi d’en mesurer l’impact semaine après semaine, mais j’ai rencontré plusieurs personnes qui sont venues me dire que Lâcher prise leur a fait du bien. C’est encore tabou, la dépression. Mais les gens osent de plus en plus en parler et c’est tant mieux », explique Sylvie Léonard.

C’est donc avec une pointe de tristesse, mais surtout sereine, que Sylvie Léonard tourne aujourd’hui la page sur ce projet.

« Ça fait partie de mon métier. Et je me dis que c’est toujours mieux que les gens s’ennuient de nos personnages, plutôt que d’être tannés de les voir », déclare-t-elle.

► L’émission Lâcher prise est diffusée les lundis à 19 h 30 sur les ondes de Radio-Canada.