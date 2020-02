C’est arrivé la semaine du... 16 février

16 février 2005

Entrée en vigueur du protocole de Kyoto sur le changement climatique, signé par 140 pays, visant une réduction des émissions de gaz à effet de serre avant 2012.

17 février 1919

Mort à Ottawa de Wilfrid Laurier, premier francophone à accéder à la fonction de premier ministre et important homme d’État de l’histoire canadienne.

18 février 1916

Naissance à Montréal de Jean Drapeau, avocat et maire de Montréal. Partisan d’une vision conservatrice de la société, il commence par s’illustrer dans la Commission sur la moralité publique où il appuie l’enquêteur Pacifique Plante. Sa nouvelle notoriété facilite son élection au poste de maire dès 1954, à 38 ans. Drapeau occupe cette fonction, au total, pendant presque trente ans. Figure emblématique de l’Expo67 et des Olympiques, Drapeau dote Montréal d’une infrastructure de transport moderne : le métro. Il est cependant critiqué pour son style de gestion parfois autoritaire et pour la dette publique laissée par les Olympiques de 1976. Il est décédé en 1999.

19 février 1670

Dans un édit royal, Louis XIV ordonne de faire frapper une monnaie spécialement pour les colonies d’Amérique, soit deux pièces d’or et d’argent de 15 et 5 sols.

20 février 1945

Le gouvernement fédéral émet les premiers chèques d’allocation familiale au Canada. Le montant mensuel remis est calculé selon l’âge des enfants à charge, allant de 5 $ à 8 $ par enfant.

21 février 1834

Photo : Archives de la Ville de Montréal, BM001-05-P0120.

La chambre d’assemblée du Bas-Canada vote en faveur des 92 résolutions qui lui ont été présentées le 17. Ces résolutions ont été préparées, entre autres, par Louis-Joseph Papineau et Elzéar Bédard, représentants de l’élite canadienne-française désireuse d’affranchir le Bas-Canada de l’administration coloniale. Il s’agit de revendiquer, auprès du gouvernement britannique, diverses réformes pour moderniser le fonctionnement politique de la province et pour améliorer la situation et les droits politiques de ses habitants. Mais le gouvernement britannique rejette la proposition, et l’impasse politique qui en résulte exacerbe les tensions qui mènent aux rébellions des Patriotes de 1837-1838.

Source : https://thecanadianencyclopedia.ca/fr/article/92-resolutions

22 février 1968

Le gouvernement québécois annonce la mise sur pied de Radio-Québec, une télé provinciale dont la programmation se concentre sur l’éducation et les affaires publiques. Elle devient Télé-Québec en 1996.