Festival Montréal joue : pour démocratiser le jeu

Le festival Montréal joue, présenté du 22 février au 8 mars, cherche à faire des bibliothèques municipales des lieux de rendez-vous ludiques en décortiquant l’univers du jeu de société, du jeu de rôle et du jeu vidéo.

«La mission du festival, c’est de mettre les bibliothèques dans la chaîne de jeux à Montréal, indique d’emblée David Klis, responsable de la programmation. C’est de montrer qu’il y a une expertise, qu’il y a des collections et de la médiation culturelle autour du jeu en bibliothèque.»

Photo COURTOISIE CAROLINE PERRON, MONTRÉAL JOUE

L’événement se déroulera ainsi à travers les 45 bibliothèques municipales de Montréal qui auront chacune leurs activités respectives s’inscrivant toutes, pour l’occasion, dans l’univers du jeu. Plusieurs bars et cafés seront également du rendez-vous cette année.

«Cela dit, au-delà de ça, le but c’est aussi d’initier les gens, de démocratiser l’accès au jeu, sa pratique, en amenant les gens à découvrir quels sont les jeux modernes, donner accès à ce qui se passe derrière, à la création, à l’industrie», explique le responsable à la programmation.

Photo COURTOISIE CAROLINE PERRON, MONTRÉAL JOUE

«On veut sortir le jeu de ses zones clichées, poursuit-il. On présente souvent le jeu comme une activité qui serait adressée soit aux jeunes, le jeu est souvent associé à une activité pour enfants, ou aux adultes vraiment passionnés, vraiment geeks. On veut démontrer que c’est beaucoup plus que ça aujourd’hui. Le jeu devient quelque chose de plus en plus culturel et artistique.»

Héros

Pour sa huitième édition, le festival présentera plus de 300 activités de plusieurs styles différents, allant du jeu de société au jeu de rôle en passant par le jeu vidéo, sous la thématique «Le festival dont vous êtes le héros!».

Photo Agence QMI, Étienne Paré

Parmi elles, le « Grand événement Montréal joue», qui se déroulera le 7 et 8 mars au Théâtre Paradoxe, dans l'arrondissement du Sud-Ouest, constituera l’activité phare.

«C’est une nouveauté cette année, qui représente une fusion de plusieurs activités que l’on faisait dans le passé, décrit David Klis. Il va y avoir une grande zone de jeux libres, un panel de discussion sur la place des femmes dans le jeu, des animations de jeu de rôle, une soirée festive autour du jeu vidéo, des jeux d’évasion sur table, un bar sur place aussi. C’est vraiment ce qui va conclure le festival.»