J’aime la course parce que...

Le 14 février dernier, celui qui aime la course s’est probablement planifié une sortie de Saint-Valentin avec sa belle... sa belle activité sportive. Comme la course et le coureur aiment embrasser le mouvement ensemble dans leur parcours préféré, le moment de célébrer était tout désigné. Cette semaine, pour bien comprendre la solidité du couple course-coureur, voici ce qui peut expliquer plusieurs mariages heureux.

Avec toi, je me sens bien

Quoi de plus satisfaisant que de ressentir l’accompagnement amoureux autant dans son corps, que dans sa tête, que dans son cœur ? La course, avec toute sa flexibilité, permet à plusieurs de vivre ces sentiments avec elle. Voilà que courir offre au corps l’amélioration ou le maintien de la santé cardiorespiratoire et métabolique en plus de favoriser un poids équilibré et une solide ossature. Courir permet également à la tête, entre autres par la sécrétion d’hormones, de penser mieux ou même de ne pas penser tout en permettant une amélioration des fonctions cognitives et de la mémoire. Et quoi de plus parfait qu’un corps et une tête en santé pour avoir le cœur plus léger ?

► Paroles de coureurs...

« Je cours pour me sentir bien dans mon corps, pour lui permettre de donner le meilleur de lui. »

« Je cours parce que ça me permet de trouver des solutions aux problèmes... et ces solutions viennent d’elles-mêmes. »

« Quand je cours, j’ai l’impression d’habiter mon corps. »

Je réalise que je t’aime... et je me réalise

En atteignant des objectifs avec elle, la course permet sans contredit à son partenaire de se réaliser. Que ce soit d’arriver à bouger régulièrement, de réussir pour la première fois une distance définie ou encore d’améliorer un temps, être fier de soi est gratifiant. Bien au-delà de l’atteinte de l’objectif, accomplir quelque chose à un effet certain sur l’estime de soi. Jean-Paul Sartre a dit : « L’homme n’est rien d’autre que son projet, il n’existe que dans la mesure où il se réalise. » Vive la course qui permet donc d’exister !

► Paroles de coureurs...

« La course m’amène un dépassement de moi autant physique que mental. »

« Lorsque les kilomètres s’accumulent et que la fatigue ou le découragement se font sentir, je sais que j’arriverai au bout de ma course avec un immense sentiment de satisfaction. »

Que dire de notre amie dame nature

Le printemps qui marque la renaissance de la vie ; l’été qui remplit d’énergie et de vitamine D ; l’automne, avec ses couleurs, qui offre un air pur et frais ; et l’hiver avec sa lumineuse blancheur... Les cycles de la nature nous procurent des expériences uniques. Bouger ensemble toute l’année donne ainsi la chance au couple que forment le coureur et la course de se redécouvrir à travers les saisons. Même s’ils semblent bien différents, les parcours sont un peu comme la vie à deux : connus et surprenants à la fois. Pleurer avec la pluie et être heureux avec le soleil est merveilleux. Et sachant que de s’oxygéner a des bienfaits non négligeables chez l’humain, permettre à l’O2 de circuler par la course est extraordinaire.

► Paroles de coureurs...

« Les oiseaux volent, les animaux me regardent et, moi, je cours. »

« La course me permet une connexion à moi-même et à la nature. »

Dans toute cette romance, le grand privilège est que chaque coureur a la possibilité d’une belle histoire d’amour... dont il est le héros.