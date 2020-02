L’ambiance du Beanpot

BOSTON | Il y avait 17 850 partisans pour la finale du Beanpot au TD Garden entre les Huskies de Northeastern et les Terriers de Boston University. Il y avait aussi deux fanfares pour ajouter à l’ambiance.

On y jouait du Green Day, du Violent Femmes, du Queen et quand les trompettes ne rugissaient pas, les étudiants des deux universités s’insultaient gentiment avec des chants pas toujours intellectuels. On était loin de l’ambiance souvent trop aseptisée de la LNH.

Bienvenue dans l’univers du Beanpot, un tournoi vieux de 68 ans qui sert à couronner la meilleure équipe universitaire de Boston. Quatre équipes y participent depuis sa création en 1952 : Harvard, Northeastern, Boston College et Boston University.

Un moment inoubliable

Lundi dernier, les Huskies de Northeastern ont remporté pour une troisième année d’affilée ce tournoi en l’emportant 5 à 4 en prolongation contre Boston University. Et c’est un espoir du Canadien de Montréal qui a dénoué l’impasse tard en fin de soirée.

Jordan Harris, un choix de 3e tour au repêchage de 2018, a marqué le but vainqueur d’un tir des poignets en supériorité numérique.

« C’était un moment de pur bonheur, a raconté Harris en entrevue au Journal après le match. Il n’y a rien qui se compare au Beanpot comme tournoi. Tu ne réalises pas l’importance de cet événement avant de le vivre. C’est très gros pour les gens du Massachusetts et de Boston. J’ai grandi au Massachusetts, j’ai toujours suivi le Beanpot. J’ai marqué le but gagnant en finale. C’est gros. Je n’oublierai jamais ce moment, surtout que je jouais devant ma famille et mes amis. »

« C’est probablement le plus gros moment de ma carrière au hockey, a-t-il poursuivi. Je cherche un autre instant, mais je n’en trouve pas. J’ai gagné ce tournoi pour une deuxième année d’affilée. L’an dernier, c’était Cayden Primeau qui avait transporté l’équipe. C’est drôle de voir deux gars repêchés par le Canadien jouer de bons rôles dans un tournoi mythique pour les gens de Boston ! »

Fin excitante

Les Huskies ont frôlé la catastrophe lors de cette finale. Ils menaient 4 à 2 après 40 minutes. Trevor Zegras, le 9e choix au total lors du dernier repêchage par les Ducks d’Anaheim, a toutefois marqué son deuxième but du match alors qu’il ne restait que deux secondes en troisième période. Le rapide centre forçait ainsi la prolongation.

« Il n’y a pas eu de panique dans notre vestiaire, on restait en confiance, a expliqué Harris. C’était tout un soulagement quand j’ai vu la rondelle rentrer dans le filet en prolongation. Je ne savais pas trop comment célébrer. Ça se bousculait dans ma tête. J’ai juste lancé mes gants et j’ai regardé notre gardien (Craig Pantano) à l’autre bout de la patinoire. Je voulais lui faire une accolade. Il venait de jouer un gros match. »

Les compliments de Knight

Spencer Knight, un choix de premier tour des Panthers de la Floride au repêchage de 2019, a aussi participé à ce vieux tournoi.

L’espoir des Panthers portait les couleurs de Boston College. Au Mondial junior, Knight était le coéquipier de Harris avec la formation américaine.

« Il est un défenseur très fiable, intelligent et il peut jouer de grosses minutes, a dit le sympathique gardien. Il apporte plusieurs éléments à une équipe. À l’extérieur de la patinoire, il a aussi une belle personnalité. Il est relax et il s’entend bien avec tout le monde. »