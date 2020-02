Est-ce au niveau du coup de patin, des habiletés manuelles, de l’intelligence au jeu ou de la robustesse ? Il faut absolument trouver où les Québécois ne sont pas à la même hauteur que les autres Canadiens pour jouer dans la NHL.

Par exemple, le Québec est deux fois plus populeux que l’Alberta. Pourtant la province de l’Ouest a le même nombre de joueurs dans la NHL que nous, soit 50. Vous aurez deviné que c’est l’Ontario qui a le plus haut QH (Quotien Hockey). Pas moins de 104 petits Ontariens sont dans le grand circuit dont 29 sont issus de Toronto et sa banlieue. Montréal ? Quatorze et il faut compter Laval et Longueuil.

Quand je vous dis qu’on ne l’a pas, l’affaire.

Si rien ne change, on approche du jour où dans le beau grand circuit, il y aura plus de Russes, de Finlandais et de Torontois que de Québécois.

Le nombre de joueurs suédois a déjà dépassé ceux de la Belle Province avec 91 joueurs dont 12 viennent de Stockholm qui n’a même pas un million d’habitants, le quart de Montréal et sa banlieue. On fait dur.

MERCI VEGAS

C’est dans le club de Vegas que l’on retrouve le plus de Québécois. Les Golden Knight en alignent cinq si on compte Paul Stastny. Ottawa en a quatre comme à Montréal si on rappelle Charles Hudon ou Xavier Ouellet. Donc, pas souvent.

Calary, Dallas, Rangers, Vancouver et Washington n’ont pas de Québécois tout comme Los Angeles. Force-toi, Ti-Luc.

DANS LE NET

Vous vous souvenez quand on se bombait le plastron en disant que le Québec était une pépinière de gardiens de but ?

Oubliez ça. Il n’y a plus que six frogs aux grosses jambières. Il y a dix ans, il y en avait plus que le double. Et le triple (18) lors de la saison 1999-2000. Ça sonnait Théodore, Roy, Lalime, Fiset, Garon, Potvin, Giguère, Brodeur, Thibault, Denis, Luongo et Roussel. C’était beau et poétique.

Et vous souvenez-vous en 1918 ?

Il y avait six gardiens dans la Ligue et un seul Québécois. Georges Vézina, le petit gars de Chicoutimi faisait 5 pieds et 6 et c’était le meilleur.

De l’enclave

Les meilleures lames de patin au monde sont fabriquées dans une petite usine de Québec. Step Québec compte 17 employés et vient d’être achetée par le géant CCM qui usine ses patins à Saint-Jean-sur-Richelieu. Au moins, on domine quelque part. Bravo Step !√ Il ne reste plus que trois gardiens de but qui ne font pas 6 pieds dans la NHL. Un de ceux-là est Jaroslav Halak à 5 pi 11 po. Ben Bishop (Dallas) et Mikko Koskinen (Edmonton) font 6 pi et 7 po.

Toujours souriant et amoureux de sa complice, Denise, Normand Léveillé n’a pas toujours été chanceux dans la vie, mais il n’a jamais baissé les bras. Partiellement paralysé depuis cet accident en 82 à Vancouver, Normand passe ses hivers en Thaïlande et ça ne semble pas douloureux du tout.

Il fallait voir Madame Élise Béliveau ainsi que Nathalie Richard (fille d’Henri), Patrice Brisebois, Yvon Lambert, Mathieu Dandenault et Réjean Houle accueillir si chaleureusement Bobby Hull au Salon des Anciens du Centre Bell, la semaine dernière. Quelle classe ! Étonnant, ce que Bobby peut dire en français.

Déjà 8 ans aujourd’hui qu’est décédé Gary Carter. L’homme dont le nom est sur la plus courte rue de Montréal. Des fois, on l’a pas.

Partez en jet privé avec trois amis pour assister à un match du Canadien à Washington le 20 février. Le concours s’appelle « La Grande Échappée », chez Réno-Dépôt.

En avril, il y aura déjà 15 ans que Paul Buisson de RDS est décédé d’une surdose de médicaments administrée parce qu’il souffrait de pierres aux reins. Cet homme était adorable.

Selon les recherches de CelebrityNetWorth.com, Wayne Gretzky serait le joueur de hockey qui a réussi le plus bel enrichissement : 200 millions. Mario Lemieux suit avec 150 millions. Louis Leblanc est pas mal plus loin.

Qu’ont en commun Jean-Michel Anctil, Victor Charlebois, Réal Béland et Karim Toupin-Chayeb (attaquant dans Lance et compte) ? Ils sont gardiens de but.

