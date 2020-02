Les jambes vacillantes et les mains bien agrippées à celles de leurs parents, les enfants s’initient aux plaisirs du patin à glace en portant fièrement l’équipement des petits patineurs à l’entraînement.

1. Patins de loisirs Softec pour enfants, doublés de Nylex offrant une chaleur non contraignante et très confortable. 89,99 $, sportsexperts.ca

2. En plus d’assurer que les lames demeurent affûtées, ces protège-lames dentelés et plus larges offrent une meilleure prise et une stabilité accrue en marchant. 15,99 $, canadiantire.ca

3. Housse pour transporter son casque sans risquer de le rayer. 9 $, decathlon.ca

4. Sac de rangement et de transport coloré pour patins, avec fond renforcé. 12 $, decathlon.ca

5. Mini-bâton de hockey Jetspeed FT2 de CCM doté d’un manche de 27 pouces de longueur. 26,99 $, sportsexperts.ca

6. Patins Balance Blades, réglables en longueur, dont la lame brevetée aide les enfants à patiner de façon sécuritaire, avec tractions arrière et avant pour réduire les chutes et bouger facilement. 79,99 $, canadiantire.ca

7. Casque de hockey Bauer avec doublure conçue pour absorber les chocs et réglage de la taille dans la région occipitale. 44,99 $, canadiantire.ca

8. Ces patins à doubles lames qui se fixent directement sur les bottes faciliteront le maintien de l’équilibre lors de l’apprentissage sur la glace. 19 $, decathlon.ca

9. Support pour jeunes patineurs débutants, procurant stabilité et équilibre, convenant à la plupart des patins. 24,99 $, sportsexperts.ca

10. L’enfant gagnera de la confiance en lui, développera son équilibre et patinera en sécurité à l’aide de ce stabilisateur. 39,99 $, canadiantire.ca