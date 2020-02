Quatre romans

Au début des années 90, le réalisateur canadien Norman Jewison a annoncé qu’il préparait un film sur la vie de l’activiste noir Malcolm X.

Cette nouvelle a mis Spike Lee dans tous ses états.

« C’est raciste, seul un Noir peut tourner ce film ! » s’est exclamé le réalisateur de Do The Right Thing.

Jewison raciste ?

À l’époque, j’avais trouvé la sortie de Spike Lee absurde.

Après tout, s’il y avait un réalisateur hollywoodien qui avait combattu le racisme bec et ongles, c’était bien Jewison !

On lui doit l’un des plus grands films jamais faits sur la lutte pour les droits civiques : Dans la chaleur de la nuit (In the Heat of the Night), avec Sidney Poitier et Rod Steiger, l’histoire d’un flic noir de Philadelphie chargé d’enquêter sur un meurtre qui a été commis dans un trou perdu du Mississippi.

Pourquoi la couleur de sa peau l’aurait-elle empêché de porter la vie de Malcolm X à l’écran ?

Faut-il être juif pour faire un film sur l’Holocauste ? Ou gai pour tourner un long métrage sur le sida ?

Que Spike Lee dise qu’il tenait, lui aussi, à tourner un film sur Malcolm X est une chose.

Mais que le projet devait lui revenir d’office parce qu’il est noir ?

Ça me paraissait stupide.

Zizi ou vagin

Trente ans après la sortie de Lee, nous y sommes.

Il faut maintenant être noir pour parler des Noirs, autochtone pour parler des Autochtones, et mexicain pour parler des Mexicains.

L’art, qui était auparavant synonyme de liberté et de métissage, doit maintenant montrer patte blanche aux curés de l’appropriation culturelle et s’agenouiller à l’autel de la rectitude politique.

Pourtant... Les quatre plus beaux romans que j’ai lus sur les femmes ont été écrits par des hommes.

Madame Bovary, de Gustave Flaubert.

Une vie, de Guy de Maupassant.

Tess d’Urberville, de Thomas Hardy.

Et Nana, d’Émile Zola.

Auxquels j’ajouterais la nouvelle Vingt-quatre heures dans la vie d’une femme, de Stefan Zweig.

Tenez, prenez ce passage du chef-d’œuvre de Flaubert, décrivant l’ennui de son héroïne mal mariée :

« Au fond de son âme, elle attendait un événement. Comme les matelots en détresse, elle promenait sur la solitude de sa vie des yeux désespérés, cherchant au loin quelque voile blanche dans les brumes de l’horizon. »

Ou alors celui-là :

« Le lendemain fut, pour Emma, une journée funèbre. Tout lui parut enveloppé par une atmosphère noire qui flottait confusément sur l’extérieur des choses, et le chagrin s’engouffrait dans son âme avec des hurlements doux, comme fait le vent d’hiver dans les châteaux abandonnés. »

C’est génial ! Magnifique !

La littérature dans tout ce qu’elle a de plus beau, de plus fort !

Devant un tel monument, qu’est-ce qu’on en a à foutre du sexe de l’auteur ?

Qu’est-ce que vous voulez que ça me fasse que la personne qui a écrit ces lignes magistrales ait un zizi ou un vagin ?

En libertée surveillée

L’art devrait être libre, profondément, absolument libre.

Malheureusement, des curés au cœur sec et à l’âme flétrie sont en train de l’enfermer dans des cachots conceptuels qui sont à la création ce que les mets congelés sont à la gastronomie.