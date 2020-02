Taylor Hall veut rester en Arizona

Avec les Coyotes de l’Arizona depuis deux mois, l’attaquant Taylor Hall a clairement fait savoir qu’il avait l’intention d’aller nulle part d’ici la date limite des transactions.

Le 16 décembre, l’ailier gauche est passé des Devils du New Jersey, une équipe qui occupe le fin fond du classement dans l’Association de l’Est, aux Coyotes, qui se battent pour une place en séries. Ce changement de décor motive beaucoup Hall.

«Je veux participer aux séries éliminatoires avec les gars ici, a mentionné l’athlète de 28 ans au site web de la Ligue nationale de hockey, dimanche. Je ne veux aller nulle part.»

Les Coyotes prendraient un risque important en choisissant de ne pas troquer Hall à une autre formation du circuit Bettman d’ici le 24 février, puisque celui-ci deviendra joueur autonome au terme de la présente campagne. Les dirigeants de l’équipe et l’agent du joueur, Darren Ferris, se seraient toutefois entendus pour parler d’un contrat après la saison, selon ce qu’a appris le réseau TSN.

Les séries à la portée

Au moment d’écrire ces lignes, l’équipe de l’Arizona revendique le dernier rang d’accessibilité aux séries éliminatoires. Les «Yotes» cherchent à participer au bal du printemps pour la première fois depuis 2012. L’équipe a toutefois perdu 12 de ses 16 dernières rencontres.

«Tout va bien pour l’instant, sauf qu’on ne gagne pas assez. C’est tout ce qui nous manque lors des dernières semaines, mais les gars sont supers, le personnel d’entraîneur est incroyable et l’Arizona est un bel endroit où vivre, a confié Hall, qui est natif de l’Alberta. J’ai beaucoup de plaisir à apprivoiser cette ville et à m’acclimater au nouveau groupe de gars. Ils ont beaucoup de plaisir à jouer au hockey et c’est bien d’en faire partie.»

Depuis son échange, le récipiendaire du trophée Hart en 2017-2018 compte 21 points en 26 rencontres. Au total, il a récolté 46 points en 56 matchs en 2019-2020.