Tournée «Runaway»: Post Malone en mène large au Centre Bell

MONTRÉAL | Post Malone avait le Centre Bell à ses pieds, dimanche soir. Le rappeur américain visitait Montréal sur le chemin de sa tournée Runaway et a offert son plein rendement, comme la Rockstar qu’il clame être dans l’une de ses plus populaires chansons.

Austin Richard Post, de son vrai nom, en a mené large dès son entrée en piste, orchestrée dans un grand bruit de pétarade et autres prouesses de sons et lumières. Un «show de boucane» au sens propre : un dense nuage de fumée s’échappait du bloc de projecteurs qui s’est élevé pour plus tard recracher divers effets, pendant que les 16 120 spectateurs, eux, ne savaient plus où donner du regard.

L’artiste de 24 ans au visage, au cou et aux bras striés de tatouages a lancé les hostilités avec «Hollywood’s Bleeding», pièce-titre de son troisième et plus récent album, paru en septembre dernier. Le morceau n’était pas encore terminé que nos tympans demandaient grâce à l’écoute des cris stridents des fidèles. Les hurlements n’ont évidemment pas faibli aux premières mesures de Better Now, lesquelles étaient reconnaissables entre mille pour les admirateurs de M. Malone. La soirée s’annonçait incontestablement bruyante.

Sur la grande passerelle qui s’étendait au parterre et lui faisait office de terrain de jeu, Post Malone s’égosillait, se secouait, ne se privait de rien en osant un crachat par terre – on est une «Rockstar» ou on ne l’est pas –, verre à la main. Sa mine aussi satisfaite que légèrement suffisante, retransmise par les deux grands écrans verticaux derrière lui, laissait bien transparaître son plaisir d’être adulé.

Il est loin, le temps où Post Malone réchauffait l’ambiance avant la prestation d’un certain Justin Bieber pendant sa tournée Purpose, entre ces mêmes murs du Centre Bell, en mai 2016. Depuis, le natif de Syracuse, dans l’État de New York, a vu son premier album, Stoney, devenir l’opus resté le plus longtemps (77 semaines) dans le top 10 du classement des albums RnB/Hip Hop aux États-Unis en 2018-2019, et a cumulé les sommets aux palmarès.

Dimanche soir, on prévoyait entendre beaucoup de matériel de sa plus récente collection, Hollywood’s Bleeding, dont le sirupeux et addictif extrait Circles, favori des radios depuis quelques mois, de même que d’autres bombes (aux paroles qui feraient parfois rougir les grands-mamans), telles Congratulations, Rockstar et White Iverson, le tube qui a propulsé sa carrière.

Engouement monstre

L’engouement pour Post Malone se constatait de loin, dimanche soir. L’atmosphère était fébrile à souhait, à l’intérieur et l’extérieur du Centre Bell, bien avant l’entrée en scène de l’homme de l’heure, annoncée pour 21 h 35 (et finalement décalée d’une dizaine de minutes plus tard).

Dès le début de la soirée, d’impressionnantes files d’attente encerclaient l’établissement sur l’avenue des Canadiens-de-Montréal, formant une foule semblable à celles qui ont accueilli des vedettes de la trempe de Madonna et de Kiss au même endroit dans les dernières années.

Presque vides quand DJ E Nice a entamé son tour de table en ouverture vers 19 h 45, les gradins se sont graduellement remplis des admirateurs de Post Malone et ses compagnons de tournée, au gré des rythmes saccadés et des projections lumineuses de Tyla Yaweh, puis de Swae Lee, que l’assistance connaissait déjà bien, à en juger par la réception plus que chaleureuse qui lui a été réservée. Plus celui-ci avançait dans son programme, plus les cris redoublaient d’ardeur et d’intensité à l’approche de l’arrivée de Post Malone.

Le public, lui, s’inscrivait dans toutes les tranches d’âge à cette représentation de la tournée Runaway. Générations X et Y, aînés âgés et jeunes enfants : il n’y a visiblement pas d’âge pour aimer le rap, même si, sans surprise, les milléniaux et les adolescents y étaient en grand nombre.