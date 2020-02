Trois victoires de suite pour les Sabres

Les Sabres ont ouvert la machine en troisième période en marquant trois buts et ils ont signé un gain de 5 à 2 sur les Maple Leafs de Toronto, dimanche soir, à Buffalo.

La formation de l’État de New York a ainsi amassé une troisième victoire consécutive. Les Sabres ont dorénavant 63 points au classement général, ce qui leur a permis de devancer le Canadien de Montréal au 12e rang dans l’Association de l’Est. Ils sont d’ailleurs à sept points d’une place en séries éliminatoires.

Dans l’affrontement contre les Leafs, la troupe de l’entraîneur Ralph Krueger a profité des réussites de Jack Eichel, Kyle Okposo et Jimmy Vesey au troisième vingt pour l’emporter.

Johan Larsson et Conor Sheary ont amassé les deux autres buts des vainqueurs.

Egor Korshkov et Zach Hyman ont assuré la réplique des Torontois. Dans le cas du premier, il s’agissait de son premier filet dans la Ligue nationale, lui qui y disputait un premier match.

Artem Anisimov tranche le débat

À Ottawa, l’attaquant Artem Anisimov a touché la cible en prolongation et les Sénateurs ont vaincu les Stars de Dallas 4 à 3.

Le Russe de 31 ans a profité d’un relais de Brady Tkachuk pour filer seul devant le gardien Anton Khudobin et il l’a déjoué avec un bon tir du revers.

Tkachuk avait également placé la rondelle derrière la ligne rouge, tout comme Tyler Ennis et Jean-Gabriel Pageau.

Devant le filet des vainqueurs, Craig Anderson a effectué 36 arrêts, lui qui a été battu par John Klingberg, Stephen Johns et Joe Pavelski.

De son côté, Khudobin a repoussé 42 des 46 rondelles qui ont été envoyées dans sa direction.

Mackenzie Blackwood se dresse

Au New Jersey, le gardien des Devils Mackenzie Blackwood a effectué 52 arrêts et sa formation a battu les Blue Jackets de Columbus 4 à 3 en tirs de barrage.

Lors de la fusillade, l’homme masqué de 23 ans a uniquement été déjoué par Pierre-Luc Dubois et a stoppé les six autres tireurs qui l’ont défié. De son côté, le gardien Elvis Merzlikins a permis à Nikita Gusev et Jesper Bratt de marquer en tirs de barrage.

Lors du temps réglementaire, Joey Anderson, Nicholas Merkley et Kyle Palmieri ont inscrit les buts des Devils, tandis qu’Andrew Peeke, Zach Werenski et Kevin Stenlund ont assuré la réplique des Blue Jackets.

Les trois buts des vainqueurs ont d’ailleurs été amassés en deuxième période.