DAYTONA BEACH | L’entreprise américaine Liberty Media, propriétaire de la F1 depuis 2017, a eu la main heureuse quand elle a recruté Ross Brawn au poste de directeur technique et sportif.

La réputation de cet ingénieur britannique, l’un des architectes du fabuleux parcours de Michael Schumacher, autant chez Benetton que Ferrari, n’est certes plus à faire.

Aujourd’hui, la F1 profite de son expertise pour faire progresser la discipline. Pour en raviver l’intérêt également.

Brawn était de passage dans le Ville-Reine mercredi dernier pour participer à diverses activités en marge du Salon de l’auto de Toronto qui bat son plein actuellement. Convié à l’événement, Le Journal de Montréal a eu l’immense privilège de l’interviewer pendant quelques minutes.

D’entrée de jeu, Brawn n’a pas caché que la F1 ne serait pas la même sans le Grand Prix du Canada.

« Montréal est une destination incontournable pour notre sport », a-t-il déclaré. C’est une course riche en histoire qui mérite sa place dans notre calendrier. »

Un véritable happening

En ancienneté, aurait-il pu ajouter, c’est la plus vieille escale à être disputée hors du continent européen. L’exposition torontoise avait d’ailleurs souligné avec panache les 50 ans du Grand Prix du Canada en 2017.

« À Montréal, on sent une effervescence quand la F1 y débarque en juin, de poursuivre Brawn. Comme rarement on le voit ailleurs dans le monde.

« Son ambiance ainsi que la participation de sa population sont hors du commun. On y vit un véritable happening. C’est sans doute pour cette raison qu’on a tous hâte d’y retourner chaque année. »

Courses imprévisibles

À une époque où une seule écurie, Mercedes, fait la pluie et le beau temps en F1 depuis 2014, Brawn reconnaît que Montréal est ce genre d’endroit où des surprises peuvent survenir.

« Les courses y sont imprévisibles, dit-il. Et souvent, c’est la météo qui peut en bouleverser le déroulement. »

Brawn se souvient certes de 2011 et de la victoire mémorable de Jenson Button, au terme d’une épreuve interminable, marquée par des conditions climatiques exécrables et qui s’est achevée après un peu plus de quatre heures au circuit Gilles-Villeneuve.

Un record de durée qui ne sera probablement battu en F1. La course avait été interrompue pendant deux heures à la suite d’un véritable déluge. La voiture de sécurité était intervenue à six reprises !

« À Montréal, on ne sait jamais ce qui va arriver », a relaté Brawn, dont l’écurie du même nom avait procuré à ce même Button le championnat du monde deux ans plus tôt.

Brawn avait racheté les actifs de l’équipe Honda pour fonder sa propre organisation avant de la revendre par la suite à Mercedes.

Ce Britannique de 65 ans fait partie de tous ces intervenants de la F1 qui n’hésitent pas à recommander le Grand Prix du Canada.

« Quand des amis ou des proches me demandent quelle course à laquelle ils devraient assister, je leur réponds... Montréal. Et pour s’y rendre, c’est à peine six heures de vol pour ceux qui voyagent en partance de Londres. »

Gilles, une idole

C’est en 1977 que Brawn a fait ses premiers pas en F1 à titre de mécanicien au sein de l’écurie Williams avant de gravir les échelons.

Comme la plupart des observateurs, il se souvient très bien du passage beaucoup trop court de Gilles Villeneuve en F1.

« Il était déjà arrivé dans notre sport quand j’y ai fait mes premiers pas, se rappelle-t-il. Mais je ne l’ai pas souvent côtoyé, a-t-il renchéri. De lui, je retiens son talent hors norme qu’on a rarement vu en F1.

« C’était un pilote d’exception qui, quelques fois, roulait au-delà de la limite. Il savait créer de l’émotion, ce qui n’est pas donné à tout le monde. »

« Son départ soudain a été une véritable tragédie, a-t-il conclu. Il a été, et le sera toujours, une des idoles. »