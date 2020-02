ST-HILAIRE, Yolande



À la Cité de la Santé de Laval, le 6 février 2020, à l'âge de 82 ans, est décédée Mme Yolande St-Hilaire, épouse de feu Germain St-Hilaire et fille de feu Antonio St-Hilaire et feu Marguerite Cloutier.Elle laisse dans le deuil ses enfants Bruno (Jessica) et Sophie (Gaetano), ses petits-enfants Chloé, Nicholas et Sacha ainsi que ses frères et soeurs : Roger, Lise, Céline et Nicole.Dans le respect de ses dernières volontés, elle salue et embrasse toutes ces personnes de même que ses belles-soeurs et beaux-frères, ses cousins et cousines et tous ses neveux et nièces.La famille recevra les condoléances au complexe funéraire :le samedi 22 février 2020 de 14h à 18h; une célébration sera célébrée à 17h30 au même endroit.