Afghanistan: le Pakistan n’est plus un sanctuaire pour extrémistes, selon son premier ministre

Le Pakistan n’est plus un sanctuaire pour extrémistes, a affirmé lundi le premier ministre pakistanais Imran Khan, ajoutant qu’Islamabad soutenait pleinement le processus de paix en Afghanistan.

«Je peux vous dire qu’il n’y a pas de sanctuaire ici», a déclaré M. Khan lors d’une conférence sur les Afghans réfugiés au Pakistan depuis l’invasion soviétique de 1979.

«Quelle qu’ait été la situation dans le passé, je peux vous dire aujourd’hui... Il y a une chose que nous voulons: la paix en Afghanistan», a-t-il ajouté.

Kaboul et Washington accusent régulièrement le Pakistan d’héberger et de soutenir les groupes extrémistes actifs en Afghanistan, notamment dans les zones tribales pakistanaises à la frontière afghane, ce qu’Islamabad nie.

Les commentaires d’Imran Khan faisaient suite à une remarque du deuxième vice-président afghan, Sarwar Danish, qui est intervenu à cette même conférence.

«Les groupes insurgés ont malheureusement recruté des combattants parmi les réfugiés afghans au Pakistan. Et ils se sont servis de ces camps comme de refuges et de camps d’entraînement (...) contre le gouvernement afghan légitime», avait-il lancé.

Si le Pakistan ne peut «garantir complètement» qu’aucun taliban ne se cache parmi les réfugiés présents sur son sol, il fait tout pour prévenir les attaques en Afghanistan, notamment en construisant une clôture militarisée entre les deux pays, a assuré Imran Khan.

Ces déclarations interviennent alors que les États-Unis et les talibans ont conclu une trêve censée mener à un accord entre Washington et les insurgés, en vue d’un retrait des troupes américaines d’Afghanistan en échange de garanties sécuritaires.

Cet accord doit aussi ouvrir l’étape suivante des négociations, cette fois entre les talibans et le gouvernement de Kaboul, avec comme objectif un accord de paix global.

L’envoyé américain Zalmay Khalilzad, qui dirige depuis plus d’un an les pourparlers entre les talibans et Washington, s’est dit «prudemment optimiste» quant aux progrès réalisés en vue d’un éventuel accord.

Les États-Unis ont «des engagements de la part des talibans sur les questions de sécurité», a-t-il déclaré lors de cette même conférence.

Les talibans, les forces de sécurité afghanes et les États-Unis sont censés lancer une «réduction de la violence» de sept jours, ont annoncé des responsables la semaine dernière. Celle-ci n’a toutefois pas encore démarré.

Au moins cinq soldats afghans ont été tués dimanche dans une attaque des rebelles islamistes dans le nord de l’Afghanistan.

Quelque 2,7 millions de réfugiés afghans vivent aujourd’hui au Pakistan.

Le secrétaire général de l’ONU Antonio Guterres, en visite pour trois jours au Pakistan, a souligné l’«énorme générosité» des Pakistanais, qui «n’ont pas seulement ouvert leurs frontières», mais aussi «leurs maisons et leurs coeurs» aux Afghans.

M. Guterres s’est également félicité de l’évolution «absolument remarquable» de la situation sécuritaire au Pakistan.

«J’étais ici à un moment où les talibans étaient arrivés à environ 60-70 km d’Islamabad. Islamabad ressemblait à une forteresse à l’époque (...). Aujourd’hui, Islamabad est une (ville) où les membres de l’ONU peuvent amener leurs familles», a-t-il souligné.

D’après le CRSS, un centre de recherche pakistanais, entre 2015 et 2018, les morts violentes - à caractère extrémiste, politique ou criminel - ont chuté de 80% dans le pays, passant de 6574 à 1131 décès répertoriés.

Un attentat-suicide a toutefois fait huit morts et 23 blessés lundi à Quetta, la capitale du Baloutchistan (Sud-Ouest), la plus grande et la plus pauvre des provinces pakistanaises, frontalière de l’Iran et de l’Afghanistan.

Il n’a pas encore été revendiqué, mais des violences perpétrées par des séparatistes locaux et par des groupes djihadistes se produisent régulièrement dans la région.