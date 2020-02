Aide médicale à mourir : Ottawa demande une prorogation de quatre mois

Le gouvernement fédéral demande une prorogation de quatre mois de la décision Truchon sur l'aide médicale à mourir.

«Sans cette prorogation, le critère de "prévisibilité raisonnable de la mort naturelle" de la loi fédérale ne s'appliquera plus au Québec à compter du 12 mars, mais restera en vigueur dans d'autres provinces et territoires», peut-on lire dans le communiqué conjoint des ministres de la Justice et de la Santé.

«Après avoir mené à bien ses consultations sur cette importante question, le gouvernement a pleinement l'intention de présenter une nouvelle loi sur l'aide médicale à mourir dans un avenir rapproché. Une prorogation donnerait au Parlement le temps d'examiner et d'adopter les modifications proposées», ajoute-t-on.

La décision a été rendue par la Cour supérieure du Québec en septembre 2019. L'aide médicale devrait être disponible aux personnes dont la mort n’est pas prévisible à court terme.