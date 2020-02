CGI rachète six millions de ses actions détenues par la Caisse

La multinationale montréalaise CGI rachètera environ six millions de ses actions de classe A appartenant à la Caisse de dépôt et placement du Québec afin de les annuler.

L’entreprise spécialisée dans l’informatique et les technologies de l’information versera 99,85 $ par action, soit moins que la valeur à la dernière fermeture de la Bourse de Toronto. En effet, les dernières actions de ce type ont été vendues 102,94 $ vendredi.

«La transaction s'inscrira dans le cadre du rééquilibrage périodique du portefeuille de la Caisse. Une fois que la transaction aura été réalisée, la Caisse demeurera propriétaire d'environ 31,4 millions d'actions classe A, soit environ 11,9 % du nombre total d'actions de CGI en circulation», a précisé CGI par communiqué, lundi.

La Caisse a souligné que malgré cette vente d’action, elle est toujours derrière la compagnie québécoise.

«Cette opération constitue une occasion pour la Caisse de monétiser une partie de notre placement au bénéfice de nos déposants, a déclaré Charles Emond, président et chef de la direction de la Caisse. La Caisse demeure l'un des principaux actionnaires de CGI et elle compte continuer d'appuyer la croissance et la mondialisation de ce chef de file en technologies de l'information.»

Cette transaction, qui a été approuvée par l’Autorité des marchés financiers, doit se faire mercredi.