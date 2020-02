Cinq belles randonnées à Hawaï

Paysages lunaires, forêts tropicales et montagnes côtières démesurées suffisent pour qualifier Hawaï d’Eldorado des randonneurs. Et plus encore lorsque l’hiver s’installe de ce côté-ci du continent ! Pourquoi ne pas défier l’indice humidex de l’archipel lors de sorties à la journée, aussi pittoresques que sportives ? Tour d’horizon des randos qui ont retenu notre attention.

LA MOANALUA VALLEY ROAD TRAIL - OAHU

Si la Stairway to Heaven (Haiku Stairs) est la plus mythique des randonnées de Hawaï - notamment en raison de son point de vue ahurissant, il est désormais illégal de l’emprunter pour des raisons de sécurité. En revanche, en passant par l’arrière de la montagne, la Moanalua Valley Trail permet d’accéder au même horizon, en toute légalité. Elle chemine au cœur d’une vallée encaissée au creux de montagnes hautes de 750 mètres.

Avant de s’élever sur les crêtes, ce sentier très technique arpente la base de la vallée Moanalua. Les cinq premiers kilomètres se font sur un terrain plat aménagé, contrairement au reste du parcours où de forts dénivelés, reliefs accidentés, boues, tracés saturés de végétation et parois abruptes prennent la relève. Des cordes ont même été installées à certains endroits pour faciliter la grimpe sur les sections de pentes raides. Une fois arrivé à la cime, les difficultés sont vite oubliées et largement récompensées par la vue d’Oahu. Envisagez 5 à 8 heures pour compléter la randonnée.

Distance : environ 8,5 km (aller-retour)

Niveau : difficile

Dénivelé : 804 mètres



LA KILAUEA IKI TRAIL, PARC NATIONAL DES VOLCANS - BIG ISLAND

Ici, pas de voies aériennes ou de falaises plongeantes. Le côté singulier de cette randonnée est le lac de lave durcie, datant de la dernière éruption volcanique du Kilauea Iki, en 1959, auquel elle mène.

Pour s’y rendre, la Kilauea Iki Trail traverse d’abord une forêt de fougères géantes, avant de descendre 100 mètres plus bas, dans le cratère. Les randonneurs marchent à travers cette lave refroidie qui peut être à la fois lisse, accidentée et crevassée.

Distance : 6,4 km (boucle)

Niveau : intermédiaire



LA NU’ALOLO TRAIL - KAUAI

Dès le départ, ce sentier du parc d’État de Kokee est escarpé et envahi de végétation très dense. Souvent boueux, les premiers kilomètres sont ardus. Soyez prévoyant, après une pluie, les pentes se changent en de véritables toboggans naturels. Traversant une magnifique forêt tropicale, cette randonnée permet l’observation d’oiseaux, dont quelques spécimens indigènes.

Le sentier aboutit dans une zone dégagée multicolore, amplifiant les contrastes et la beauté des lieux. En longeant la crête, de plus en plus étroite et abrupte, on atteint un belvédère d’où se dégage un magnifique point de vue sur la vallée Nu’alolo et la côte Na Pali. Il n’existe pas meilleur endroit pour admirer ces falaises.

Distance : environ 12 km (aller-retour)

Niveau : difficile

Dénivelé : 786 mètres



LA SLIDING SANDS TRAIL - VOLCAN D’HALEAKAL - MAUI

Ce sentier mène directement au cœur du cratère du volcan Haleakala, au départ de son sommet à 3055 mètres d’altitude. Les premiers kilomètres ouvrent l’horizon sur des cônes volcaniques – aujourd’hui éteints – où l’érosion a transformé la lave en sable sous une palette de teintes minérales. S’ajoutent à cela des fleurs sauvages et des plaines verdoyantes.

Sans grande différence d’élévation, le sentier peut sembler facile, d’autant qu’il débute en descente vers le cratère et que plusieurs kilomètres de plat s’ensuivent. Toutefois, puisqu’il s’agit d’une randonnée en altitude, la difficulté demeure un défi en soi. Aussi, pensez à apporter assez d’eau ou un système de purification, car il n’existe aucune source d’eau potable sur ce sentier.

Distance : environ 18 km (aller-retour)

Niveau : intermédiaire - difficile

Dénivelé : 852 mètres



SENTIER DE LA CHUTE MO’OULA, VALLÉE HALAWA - MOLOKAI

Campée à l’extrémité est de Molokai, on dit de la vallée d’Halawa qu’elle est le plus ancien site d’Hawaï habité par l’homme. Une randonnée guidée – obligatoire car il s’agit d’un terrain privé – permet de visiter ce lieu sacré pour rejoindre la majestueuse cascade Mo’oula, s’étirant à près de 80 mètres de haut pour ensuite se jeter dans un basszn bordé de végétation.

Entre les deux se dresse la traversée de deux rivières, de gros rochers, des chemins boueux remplis de racines, puis une splendide forêt de fleurs indigènes.

Apportez maillot de bain et chaussures d’eau pour nager au pied de la chute, au creux des torrents de l’impressionnante Mo’oula.

Distance : Environ 7 km (aller-retour)

Niveau : Intermédiaire