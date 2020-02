Crache le cash dans Rosemont

Rosemont–La Petite-Patrie envisage de convertir près du quart de ses places de stationnement sur rue en espaces payants avec des parcomètres. Aucun autre arrondissement n’a fait pareille demande.

C’est un gros mandat qu’a reçu, à la fin de l’an dernier, l’équipe de Stationnement de Montréal, rebaptisée l’Agence de mobilité durable. Il s’agit d’une demande « substantielle », confirme au téléphone Christian Auger, directeur général de la société paramunicipale. Celui-ci a rencontré le maire de l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, François W. Croteau, à la fin décembre.

Sa requête « d’évaluer le potentiel de 7000 places » de stationnement qui pourraient devenir payantes est un geste ambitieux. D’autant plus qu’il n’y a actuellement que 1115 places tarifées dans l’arrondissement sur près de 30 000 espaces sur rue.

Tarifer le stationnement a deux grands avantages, selon Jean-Philippe Meloche de l’Université de Montréal : s’assurer que les places sont disponibles pour ceux qui en ont vraiment besoin, et encourager un maximum de gens à prendre le transport en commun.

J’ai sondé les huit autres arrondissements les plus centraux de la métropole, tels que Ville-Marie et le Sud-Ouest. Aucun n’a soumis de pareille liste.

Le maire Croteau semble vouloir minimiser l’ampleur du projet. Il m’a expliqué que son arrondissement n’a soumis qu’une « liste » des secteurs où un déploiement de parcomètres pourrait avoir lieu.

« Est-ce que [ça se concrétisera] dans 3 ans ou 10 ans ? Est-ce que c’est pertinent ou non ? L’agence doit étudier ça », indique M. Croteau.

Justifier ces places

Le maire fait valoir que, tout d’abord, des agents techniques devront s’assurer que les rues identifiées sont suffisamment engorgées pour justifier l’installation de places payantes.

Les secteurs visés sont les principaux pôles d’activité de l’arrondissement, comme l’Hôpital Maisonneuve-Rosemont, l’Espace affaires Rosemont (quadrilatère près de l’intersection Rosemont et De Lorimier) ou le quartier « Mile-Ex », vu comme un prolongement du quartier Mile-End.

« Je ne suis pas la personne qui peut juger s’il faut le faire ou non. Ça, c’est l’agence qui va décider », me répète François W. Croteau. Des sources me confirment plutôt qu’historiquement, lorsqu’un arrondissement fait une demande de nouvelles places tarifées à Stationnement de Montréal, on fait en sorte de la concrétiser dans la mesure du possible.

Est-ce que la nouvelle agence mise sur pied par l’administration Plante prendra dorénavant les décisions ? « Non, pas du tout, c’est un travail d’équipe [avec les arrondissements] », répond Christian Auger de l’Agence de mobilité.

Pourtant, le maire Croteau insiste : « C’est pas moi qui décide de ça. Je n’en tire pas de profit ».

En effet, tous les revenus des parcomètres vont dans les coffres de la Ville centre, et les arrondissements n’empochent que l’argent provenant des vignettes.

Pas comme Outremont... mais

Autre point que François W. Croteau tient à clarifier : il ne compte pas emboîter le pas à Outremont et rendre 100 % des places de stationnement payantes sur son territoire.

« C’est sûr que cette nouvelle va provoquer une levée de boucliers, les gens vont dire que c’est injuste », dit l’urbaniste Christian Savard.

Mais, selon le DG de Vivre en Ville, ce qui est réellement injuste, c’est qu’autant d’espace public soit occupé gratuitement, alors que l’entretien annuel d’une seule place de stationnement est de plus de 1000 $.

18 311 Nombre de places de stationnement tarifées sur rue sur l’ensemble du territoire de Montréal.

Nombre de places de stationnement tarifées sur rue sur l’ensemble du territoire de Montréal. 28 % Proportion des espaces de stationnement payants à Montréal qui seront dans Rosemont–La Petite-Patrie si les 7000 nouvelles places tarifées par parcomètre voient le jour.

Proportion des espaces de stationnement payants à Montréal qui seront dans Rosemont–La Petite-Patrie si les 7000 nouvelles places tarifées par parcomètre voient le jour. 1115 Nombre de cases de stationnement payantes actuellement dans l’arrondissement Rosemont–La Petite-Patrie, sur quelque 30 000 places disponibles dans les rues.

LES NOUVELLES BORNES... UN FIASCO ?

En octobre dernier, Stationnement de Montréal, rebaptisé Agence de mobilité durable, a entamé la modernisation des 1250 bornes de stationnement. Petit hic, les nouvelles machines, tout comme celles qui ne seront que restaurées, multiplient les problèmes : infiltration d’eau, impossibilité de faire une mise à jour du logiciel ou d’utiliser les lecteurs de cartes, etc.

Le directeur général de l’agence, Christian Auger, indique que ce sont des « pépins normaux » qui n’auront comme effet que de repousser le déploiement à la fin mars, alors que tout devait être complété début janvier. Il affirme qu’aucun argent des contribuables n’est perdu dans cette mésaventure. De son côté, l’entreprise qui a décroché ce contrat de 15 M$, J. J. Mackay, a refusé de commenter.

–Avec Jean Balthazard

