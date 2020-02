Hélène Florent : heureuse de jouer avec son ex

MONTRÉAL – Hélène Florent retrouvera son ex-conjoint, Danny Gilmore, sur le plateau du film «Maria Chapdelaine», qui sera tourné à Normandin, au Lac-Saint-Jean, au cours du prochain mois.

«On est contents! Nos personnages vont se croiser une fois et on a très hâte. Quand on a annoncé qu’on était séparés, l’année dernière, on voulait que ça se sache qu’on s’entend bien et qu’on voulait encore jouer ensemble, que tout est correct entre nous», a expliqué avec un grand sourire la comédienne, qui personnifiera Laura Chapdelaine, la maman de Maria, dans le long métrage de Sébastien Pilote.

TOMA ICZKOVITS/AGENCE QMI

Danny Gilmore, lui, se glissera dans la peau du curé. Les deux acteurs avaient déjà travaillé ensemble à l’époque où ils formaient un couple, notamment dans le court métrage «Bec de lièvre», écrit par Gilmore, en 2014.

Joël Lemay / Agence QMI

La séparation d’Hélène Florent et Danny Gilmore avait été rendue publique en août 2019, mais s’était produite un an auparavant. De leur union est né un petit garçon, Joseph, aujourd’hui âgé de quatre ans et demi. Quand on lui demande si elle a renoué avec l’amour depuis sa rupture, Hélène Florent se fait mystérieuse. «On verra!» a-t-elle laissé planer, la mine radieuse.