Des éducatrices incapables de se libérer de leur syndicat

Des éducatrices sont incapables de se libérer du syndicat auquel elles disent avoir adhéré contre leur gré.

L’atmosphère s’est dégradée, depuis deux ans et demi, dans deux garderies privées de la petite municipalité de Marieville, située à 40 kilomètres de Montréal.

En septembre 2017, le syndicat des Travailleurs unis de l’alimentation et du commerce (TUAC) s’est lancé dans une intense campagne de recrutement auprès des employées de L’Angelus et de L’Ange Rumiel.

L’approche privilégiée par les représentants syndicaux, qui se sont pointés au domicile des intervenantes en petite enfance la fin de semaine, en a choqué plusieurs.

«Ça m’a dérangée», raconte Valérie Ouellet, qui est éducatrice dans cette garderie depuis quatre ans. Sa collègue Vanessa Paquet reconnaît avoir cédé. «C’était sous pression, à mon domicile. Quand j’ai refusé, ils ont continué à mettre la pression jusqu’à tant que je me sente obligée», se remémore-t-elle.

«Naïves»

Le processus de syndicalisation a suivi son cours, mais il traîne en longueur. Les employées n’ont toujours pas de convention collective, même si elles paient des cotisations syndicales depuis octobre 2018.

«On a été vraiment naïves. Ça a pris du temps avant qu’on comprenne le jeu du syndicat ; un coup qu’on s’est réveillées, on n’a plus confiance en le TUAC», signale Cynthia Dupont, éducatrice spécialisée à la garderie L’Angelus et porte-parole des employées.

En octobre dernier, 29 des 35 éducatrices que comptent les garderies ont déposé une demande de révocation de l’accréditation syndicale. Seul hic, dans les jours précédant le dépôt, un arbitre a été nommé, à la demande du syndicat. Les éducatrices ne croient pas au hasard. Désormais en arbitrage et le litige entre les mains du ministère du Travail, les employées n’ont plus de recours.

«Nous avons l’impression d’être au centre d’une guerre entre le TUAC et la CSN, qui ont déjà le mandat dans plusieurs garderies», insiste Mme Dupont.

Ce sont les multiples recours juridiques de l’employeur qui expliquent les délais, soutient le TUAC. «L’employeur a pris tous les recours qu’il a pu, disons qu’il a les poches probablement aussi creuses qu’un [employeur de la taille d’une entreprise comme] Cascade, on n’a jamais vu ça», soutient la relationniste Roxanne Larouche.

«Une excellente relation»

Propriétaire de L’Ange Rumiel et de L’Angelus, Renée Houle assure qu’elle a une «excellente relation» avec ses employées et les soutient dans leurs démarches. Si elle a contesté l’accréditation syndicale, c’est parce que ses deux garderies, qui sont situées dans le même bâtiment, sont totalement différentes.

L’une offre des places subventionnées par l’État et l’autre n’est financée que par la contribution des parents.