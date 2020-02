Je sors, je reste

Coup de cœur

Web

Like-moi!

Photo courtoisie

La cinquième et dernière saison de Like-moi! est maintenant disponible en primeur sur le Club illico. La série à sketches humoristiques vous fera, encore une fois, rire aux larmes avec ses personnages tous plus colorés les uns que les autres, comme Ravel Tessier, l’organisateur de mariage, Gaby Gravel, la maquilleuse de la pharmacie, et Caresse Dubois, une réalisatrice de films pornos féministes.

Disponible sur le Club illico depuis le 13 février

Je sors

Musique

Soir 1 des Francouvertes

Photo courtoisie

/

Photo courtoisie

Photo courtoisie

Le fameux concours-vitrine qui permet à des artistes de la relève de se faire connaître les Francouvertes commence ce soir. Le public pourra découvrir Mélodie Spear, qui fait dans le rock mélangé aux contes, Guillaume Bordel, qui mélange grunge, folk et pop, et Embo/phlébite, qui maîtrise le rock psychédélique. Chaque soir, un ancien des Francouvertes montera aussi sur les planches. Ce soir, ce sera Olivier Bélisle.

Ce soir, à 20h, au Cabaret Lion d’Or – 1676, rue Ontario Est

Cinéma

#TonDéclic #WhenItClicks

Photo courtoisie

Dans le cadre des Journées de la persévérance scolaire, le SRAM et les Films de l’œil ont choisi de rendre hommage à cinq jeunes qui ont fait fasse à l’adversité après avoir connu des difficultés à l’école. Cinq courts métrages documentaires sur ces jeunes seront présentés ce soir.

Ce soir, à 18h, au Ministère – 4521, boulevard St-Laurent

Cinéma

L’acrobate

Photo courtoisie

Ce long métrage de Rodrigue Jean met en vedette Sébastien Ricard et Yury Paulau. Lors d’un hiver particulièrement froid, Christophe s’intéresse à un appartement en construction. Lors d’une visite, il rencontrera un acrobate, Micha. Ce dernier s'est blessé lors d'une chute et se déplace en béquilles. Les deux hommes développeront un lien pas toujours sain, afin d’assouvir leurs besoins et désirs sexuels.

Ce soir, à 21h, au Cinéma Moderne – 5150, boulevard St-Laurent

Comédie musicale

Please Thrill Me

Photo courtoisie

Sophie Cadieux met en scène cette œuvre écrite et composée par Sean Nicholas Savage. Jazz est un jeune homme en grande quête identitaire. Après être embarqué sur un train de marchandises, il se retrouvera dans une petite ville côtière où il rencontrera une panoplie de personnages qui raconteront leurs problèmes les plus intimes.

Ce soir, à 19h, à La Chapelle – 3700, rue Saint-Dominique

Théâtre

La tragédie de Richard II

Photo courtoisie

Edward Yankie y va de tout un tour de force avec la pièce de Shakespeare La tragédie de Richard II. Seul sur scène, il incarne 24 personnages. Tout un jeu de pouvoir prendra vie sur scène. Richard II est sur le trône, mais d’autres aspirent, bien sûr, à prendre sa place. Son cousin, Bolingbroke, profitera du départ de Richard II dans une croisade en Irlande pour prendre sa place. Le roi déchu sera emprisonné, puis tué.

Ce soir, à 20h, à la salle Claude-Léveillé de la Place des Arts – 175, rue Sainte-Catherine Ouest

Je reste

Album

Entre deux paradis – Charles Landry

Photo courtoisie

L’auteur-compositeur-interprète Charles Landry a fait paraître vendredi son deuxième album, intitulé Entre deux paradis. L’opus de 11 compositions a été arrangé et enregistré par Pierre-Philippe Côté, mieux connu par son nom d’artiste Pilou. Ce dernier cosigne d’ailleurs plusieurs chansons.

Sorti le 14 février

Album

La rencontre – Kyra Shaughnessy

Photo courtoisie

Kyra Shaughnessy a décidé de construire des ponts entre les différentes cultures avec cet album. Des langues amérindiennes se mélangent donc au français, anglais, breton, irlandais et gaélique écossais. Il est possible d’écouter les pièces sur Bandcamp.

Sorti le 16 février

Web

J’étais là

Photo courtoisie

Cette nouvelle websérie raconte des choses vécues par des gens ordinaires qui étaient présents lors d’événements qui ont passé à l’histoire. Chaque expérience est illustrée par un artiste. On revivra, entre autres, Nirvana aux Foufounes électriques, le bed in de John Lennon et Yoko Ono, le premier mariage gai et le festival de Woodstock.

Disponible sur ICI Tou.tv depuis le 12 février