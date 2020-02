Le parc atypique du Mont-Saint-Bruno

Qu’ont en commun la majorité des parcs nationaux du Québec ? Des montagnes. C’est le cas du parc du Mont-Saint-Bruno, à la différence que la colline montérégienne lui ayant donné le nom fait place à une station de ski alpin.

Sans grosse montagne pour la randonnée à l’année, ce parc national atypique n’en accumule pas moins le plus grand nombre de jours-visites, soit 300 000. Suivent les parcs du Mont-Orford avec près de 188 000 jours-visites et d’Oka avec plus de 92 000 jours-visites.

Photo courtoisie

Marche hivernale

Si la proximité d’un grand bassin de population y est pour quelque chose, il faut dire qu’il y a des attraits pour beaucoup de monde. C’est de loin l’un des endroits les plus agréables pour marcher en hiver. Un chemin déneigé fait le tour du lac Seigneurial, en passant par le Vieux-Moulin abritant un salon de thé.

En forêt, le sentier sur neige battue Grand-Duc comprend la boucle Petit-Duc, un raccourci utile avec de tout jeunes enfants. Les mêmes parcours pédestres sont maintenant accessibles avec un chien tenu en laisse.

Photo courtoisie

Autres sentiers

Malgré les redoux fréquents en Montérégie, les conditions de ski de fond ne sont pas si mal, les sentiers totalisant 35 kilomètres étant bien entretenus. De toute façon, on peut toujours vérifier leur état dans le site web de la Sépaq avant le départ.

Pour initier les jeunes, un parcours ludique avec jeux et personnages a été mis sur pied, en collaboration avec Le Grand défi Pierre Lavoie et la Petite Expé.

Photo courtoisie

Le vélo à pneus surdimensionnés (VPS) n’est pas en reste avec une boucle de sept kilomètres. En raquettes, on fait une agréable randonnée d’un peu plus d’une heure sur le sentier L’Hermine. Plus court, le sentier La Chouette convient davantage aux non initiés. C’est bon à savoir.

En bref

Frais d’entrée : 8,75 $ par adulte (ski de fond en sus), gratuit pour les 17 ans et moins

8,75 $ par adulte (ski de fond en sus), gratuit pour les 17 ans et moins Location : skis de fond, VPS, raquette

skis de fond, VPS, raquette sepac.com

D’autres idées pour le week-end

Nouveau chalet au Baluchon

À Saint-Paulin en Mauricie, le centre de villégiature offre en location un chalet tout neuf accueillant jusqu’à 12 personnes. Activités de plein air très variées.

baluchon.com

Le Parc Les Salines

Ce parc gratuit se trouve à Saint-Hyacinthe. Sentiers courts formant un réseau pour la marche, le ski de fond et la raquette. Glissoire et patinoire.

ville.st-hyacinthe.qc.ca

Aux îles de Boucherville

Les samedis, ont lieu des randonnées à pied ou en raquettes dans un sentier illuminé du parc national. Cuisine mobile et feu de camp. Il faut réserver.

1 800 665-6527