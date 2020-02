Les employeurs doivent miser davantage sur la littératie

Peu importe le poste occupé, les employeurs gagnent à rehausser le niveau de littératie de leurs employés, autrement dit, les compétences de base en lecture de ceux-ci.

Le Programme pour l’évaluation internationale des compétences des adultes (PEICA) définit, grosso modo, la littératie comme la capacité des adultes de comprendre et d’utiliser des textes écrits pour réaliser leur plein potentiel et participer à la société. Dans un pays dit «développé» comme le Canada, on s’attendrait à ce que la majorité de la population ait des compétences élevées en littératie.

Pourtant, il en serait tout autrement, selon des données datant de 2013 indiquant que 48% des Canadiens âgés de 16 à 65 ans auraient des aptitudes insuffisantes en littératie. Au Québec, on parle d’un ratio d’un Québécois sur cinq. Des statistiques inquiétantes quand on connaît la place centrale qu’occupe l’information écrite.

La littératie et l’emploi

De récentes recherches ont démontré le lien étroit qui unit littératie et employabilité. Les études soulignent généralement les constats suivants: des compétences insuffisantes en lecture diminuent les chances de décrocher un bon emploi ou une promotion. Par exemple, une analyse économique réalisée pour la Fondation d’alphabétisation et le Fonds de solidarité FTQ, en 2018, estime que le fait d’avoir des difficultés à lire équivaudrait à une perte de revenu d’un peu plus de 200 000$ durant toute la carrière!

Outre ces désavantages pour les salariés eux-mêmes, les lacunes en littératie nuiraient à l’économie canadienne en freinant l’innovation et la productivité. De plus, elles poseraient un risque pour la santé et la sécurité au travail, puisque les employés en difficulté sont susceptibles de mal comprendre les divers avertissements, pictogrammes et instructions, entre autres.

Du côté des avantages, améliorer les habiletés en lecture aurait un effet positif non seulement sur le revenu des salariés, mais aussi sur leurs occasions d’avancement et sur leur stabilité professionnelle, sans oublier l’augmentation de la confiance en soi, de la motivation, de l’estime de soi et de l’autonomie, révèle une synthèse bibliographique sur la formation de base dans les PME au Québec. Ils seraient également plus à même de résoudre des problèmes et de communiquer de manière efficace.

Les employeurs verraient, pour leur part, un accroissement de la productivité, de la qualité de la production et de la satisfaction de la clientèle; une amélioration des relations et de la motivation au travail; des avancées en matière de technologie, de sécurité et d’hygiène et une réduction des erreurs et de la ségrégation.

En conséquence, il est clair que les entreprises gagnent à implanter des programmes de formation de base visant à augmenter les capacités en littératie de leurs employés. Cela dit, afin que ces formations donnent les résultats escomptés, les experts conseillent de les intégrer à des apprentissages techniques et professionnels, et même d’offrir la possibilité aux employés de choisir le contenu qui les intéresse.