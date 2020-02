Les Panthers flirtent avec les éliminatoires

Les Panthers de la Floride se sont approchés à deux points d’une présence en séries éliminatoires en battant les Sharks par la marque de 5 à 3, lundi, à San Jose.

Avec ce gain, les Floridiens comptent désormais 68 points, ce qui les place tout juste derrière les Maple Leafs de Toronto (70) au classement de la section Atlantique. Les Panthers possèdent également un match en main sur ces derniers.

Alors qu’ils perdaient 3 à 1 en milieu de troisième période, les Sharks ont tenté une remontée avec un filet de Kevin Labanc en avantage numérique. Anton Stralman lui a toutefois répliqué quelques minutes plus tard. Malgré un ultime effort de Timo Meier en toute fin de rencontre, les Panthers ont enfoncé le dernier clou lorsque Vincent Trocheck a lancé une rondelle dans un filet désert.

Le défenseur Aaron Ekblad a pour sa part récolté deux mentions d’aides, ce qui lui a permis de devancer Jay Bouwmeester au deuxième rang des pointeurs à la ligne bleue de l’histoire des Panthers. L’Ontarien cumule désormais 205 points alors que la tête du classement est occupée par Robert Svehla (290 points).

Raanta se dresse devant les Islanders

À Glendale, Antti Raanta a été presque parfait devant la cage des Coyotes de l’Arizona et il a permis aux siens de l’emporter 2 à 1 aux dépens des Islanders de New York.

L’athlète de 30 ans semblait se diriger vers un blanchissage, mais Anthony Beauvillier l’a déjoué en troisième période. Le portier a terminé la rencontre avec 26 arrêts.

Sur le but de Beauvillier, Andy Greene a récolté son premier point avec les «Isles», lorsqu’il a vu son nouveau coéquipier rediriger son lancer. Greene avait été acquis des Devils du New Jersey, dimanche.

Clayton Keller et Conor Garland ont secoué les cordages pour l’équipe locale.

Semyon Varlamov a tout de même repoussé 30 rondelles dans la défaite.

Fin d’une vilaine séquence des Flames

À Calgary, les Flames ont mis fin à une séquence de cinq défaites à domicile grâce à une poussée de cinq buts sans riposte en troisième période. Ils l’ont finalement emporté 6 à 4 contre les Ducks d’Anaheim.

Andrew Mangiapane a été le principal artisan de la performance offensive des siens, lui qui a réalisé un tour du chapeau, en plus d’ajouter une mention d’aide à sa fiche. C’est d’ailleurs lui qui a amorcé la remontée de son équipe, alors qu’elle tirait de l’arrière 3 à 1 et qu’il restait moins de 16 minutes à jouer au temps réglementaire. L’attaquant avait inscrit le premier filet des Flames et il a complété le pointage dans une cage déserte.

À peine 19 secondes après la seconde réussite de Mangiapane, Sam Bennett a ramené les équipes à la case départ. Matthew Tkachuk, avec le filet vainqueur, et Sean Monahan ont réussi les autres buts des leurs.

Ryan Miller a terminé la rencontre en réalisant 37 arrêts sur 42 tirs.

Adam Henrique, Jakob Silfverberg, Nicolas Deslauriers et Devin Shore ont déjoué le portier Cam Talbot, qui a repoussé 26 des 30 lancers auxquels il a fait face.

Course aux séries

Avec leur gain sur les Sharks, les Panthers ne sont qu’à deux points des Maple Leafs dans l’Atlantique et à trois points d’une place parmi les équipes repêchées. De leur côté, les Islanders ont été incapable d’accroître leur avance au troisième rang de la section Métropolitaine.

À surveiller ce soir

Le Canadien viendra-t-il à bout des pauvres Wings cette saison? S’il y parvient, il pourrait gagner du terrain sur les Leafs, qui visiteront les puissants Penguins. Les Jackets et les Flyers joueront un match de quatre points, tandis que les Sabres et les Hurricanes seront aussi en action.

Les matchs à surveiller