NBA : l’équipe de LeBron James remporte le match des étoiles

C’est la formation du capitaine LeBron James qui a remporté l’édition 2020 du match des étoiles de la NBA, alors que les vainqueurs l’ont emporté 157 à 155 sur la formation de Giannis Antetokounmpo, dimanche soir, à Chicago.

Dans cet affrontement où l’une des deux équipes devait atteindre 157 points pour l’emporter, c’est Anthony Davis qui a fait la différence. En effet, le représentant des Lakers de Los Angeles a profité d’un lancer franc pour clore le débat.

C’est cependant Kawhi Leonard qui a été le meilleur pointeur de l’équipe championne. L’ancien des Raptors de Toronto, qui joue maintenant pour les Clippers de Los Angeles, a amassé 30 points.

C’est d’ailleurs lui qui a été le premier récipiendaire du trophée Kobe-Bryant, qui est remis au joueur par excellence du match des étoiles. Le trophée existait déjà, mais a été renommé en hommage à l’ancien joueur qui est tragiquement décédé dans un accident d’hélicoptère à la fin du mois de janvier, alors qu’il était accompagné de sa fille Gianna et de sept autres personnes.

Les deux équipes ont aussi rendu hommage aux disparus, alors que les joueurs de l'équipe de James portaient le numéro 2 de Gianna sur leurs maillots et que les joueurs de la formation d'Antetokounmpo arboraient le numéro 24 de Kobe sur les leurs. Toutes les camisoles arboreraient également neuf étoiles, représentant les victimes de la tragédie.

Du côté de l’équipe d’Antetokounmpo, c’est le capitaine qui a été le plus efficace offensivement avec une récolte de 25 points. Les représentants des Raptors, Pascal Siakam et Kyle Lowry, ont également animé le spectacle. Les deux coéquipiers étaient de la formation du «Greek Freak» et ils ont respectivement amassé 15 et 13 points.