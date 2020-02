Percée sans précédent au Canada anglais

Les acteurs québécois prennent d’assaut la télévision canadienne-anglaise cette année. De Laurence Lebœuf à Éric Bruneau, plusieurs représentants du fleurdelisé ont décroché des rôles de premier plan dans des séries du ROC (Rest of Canada).

Alors qu’il y a quelques années, la simple idée d’une série canadienne-anglaise mettant en vedette un comédien québécois francophone paraissait saugrenue, aujourd’hui, elle ne fait plus sourciller personne, comme en témoigne la présence de Rachelle Lefevre dans The Sounds (CBC), Karine Vanasse dans Cardinal (CTV) et Éric Bruneau dans Coroner (CBC).

Photo Courtoisie

Dans Transplant, un nouveau drame médical que CTV présentera à compter du 26 février, Laurence Lebœuf campe Magalie Leblanc, une urgentologue empathique et perfectionniste. La série, dont l’action se déroule à Toronto, a été tournée à Montréal l’été dernier.

Un certain nombre de facteurs expli-quent pourquoi on observe une plus forte présence de noms québécois au générique de séries canadiennes-anglaises. L’implication de maisons de production québécoises en fait certainement partie. On n’a qu’à penser à Sphère Média Plus, la boîte montréa-laise derrière 19-Two, Bad Blood et Transplant.

Photo Courtoisie

« En faisant des séries en anglais qui sont tournées au Québec, on prend des gens du Québec, explique Jocelyn Deschênes, président fondateur de l’entreprise. On connaît nos acteurs. On sait qu’ils sont bons. On permet au reste du Canada de voir aussi à quel point ils sont bons. »

Par ailleurs, d’autres acteurs québécois francophones tiendront des rôles secondaires dans Transplant, dont Charlotte Legault et Patrick Labbé.

Hausse du bilinguisme

La montée du bilinguisme participe également au phénomène, souligne Stéfany Boisvert, professeure à l’École des médias de l’Université du Québec à Montréal.

« C’est quelque chose qu’on constate chez les acteurs québécois de moins de 40 ans, ils ont une plus grande aisance avec l’anglais. Soit ils ont appris l’anglais jeunes, soit ils sont allés chercher une formation pour s’assurer d’être parfaitement bilingues. Ça augmente leurs chances d’être embauchés. On sent chez cette nouvelle génération une tendance à concevoir la carrière d’acteur de manière beaucoup plus transnationale. Ils mettent l’accent sur leur mobilité et leur capacité à s’adapter à différentes cultures et différents accents pour s’exporter--- et aller travailler ailleurs. »

Photo courtoisie, Shaftesbury and South Pacific Pictures

De plus en plus fréquent

La présence d’acteurs québécois au sommet des génériques de séries canadiennes-anglaises n’est pas entièrement nouvelle, explique Stéfany Boisvert de l’UQAM. Laurence Lebœuf a joué dans Durham County (2007), François Arnaud dans The Borgias (2011), Évelyne Brochu dans X Company (2015) et Caroline Dhavernas dans Mary Kills People (2017).

La fréquence à laquelle ils obtiennent des premiers rôles s’est toutefois grandement accélérée au cours des dernières années, reconnaît-elle. Et 2020 s’annonce comme une année record.