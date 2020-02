L’auteur Jean-Marc Beausoleil publie avec l’essai «Le chrome et le noir. Lecture critique et amoureuse du graffiti montréalais» un véritable hommage à cet art de la rue.

«Mon intérêt pour le graffiti remonte au début des années 1980, quand j’ai écouté le film "Wild Style" qui présentait la culture du hip-hop, du rap et du graffiti, s'est souvenu l’auteur. À l'époque, j’avais 13-14 ans, cette culture-là était beaucoup moins connue et c’était vraiment une ouverture sur un tout nouveau monde pour moi.»

COURTOISIE

«Aujourd’hui, avec mon garçon, on fait beaucoup de bicyclette et on voit régulièrement [des graffitis] lorsqu’on se rend à la bibliothèque Marc-Favreau en passant par les ruelles qui longent la rue Saint-Hubert, a poursuivi celui qui enseigne également les médias et la littérature au niveau collégial. Ça devient un peu comme si on passait à travers une bande dessinée pour aller chercher des bandes dessinées à la bibliothèque. Et à partir de là, j’ai vraiment commencé à me demander "mais qui fait ça?". Ça m’a donné le goût d’écrire un livre à ce sujet.»

Mélangeant enquête journalistique et ouvrage biographique, l’essai de Jean-Marc Beausoleil tente ici de mettre en lumière le graffiti montréalais et ses artistes. L’auteur rencontre ainsi plusieurs graffeurs, notamment Axe, Fluke, Soka et Karé, à la recherche de ce qui les fait vibrer et de ce qui les amène à prendre parfois de grands risques pour apposer leur signature dans les rues de la ville ou sur les façades d’un wagon de train.

COURTOISIE

«C’est vraiment pour l’amour du graffiti, a insisté l’auteur lorsqu’on lui a demandé ce qui l’a poussé à se lancer dans cette aventure littéraire. Je trouve ça beau, l’esthétique du graffiti, mais aussi le fait que ce soit parfois clandestin.»

Un art populaire

Pour Jean-Marc Beausoleil, l’attrait du graffiti repose également sur le fait qu’il représente une forme d’art très accessible, à la portée de tous.

«L’art, ça peut vouloir dire plusieurs choses, a expliqué l’enseignant. Ça peut être quelque chose que tu vas voir dans un musée; trois fois par année, tu mets ton beau pantalon et ton beau veston et tu ne touches à rien. Il peut y avoir une relation un peu frigide avec l’art. Mais l’art peut aussi faire partie du quotidien, ça peut être accessible à tout le monde. C’est intéressant quand l’art fait partie de la vie de tous les jours, quand ça peut rejoindre les gens facilement, et c’est ça que fait le graffiti.»

Le livre «Le chrome et le noir. Lecture critique et amoureuse du graffiti montréalais» est disponible en librairie depuis le 11 février.