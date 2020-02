Que se passe-t-il avec Max Domi?

Il y a de nombreuses raisons pour lesquelles de Canadien de Montréal éprouve des difficultés en 2019-2020 et les contre-performances de l’attaquant Max Domi en font assurément partie.

À divers égards, le joueur de centre connaît une deuxième saison décevante avec le Tricolore. Après avoir enfilé l’aiguille 28 fois et fourni 44 mentions d'aide pour 72 points en 82 parties la saison dernière, Domi n’est même pas proche de ce plateau.

En effet, si l’athlète de 24 ans poursuit au même rythme, il finira la campagne avec 49 points. Jusqu'ici, il a amassé 13 filets et 24 aides pour 37 points en 61 parties.

De plus, l’apport offensif de Domi a grandement diminué depuis le début de l’année 2020. Le fils de Tie a totalisé 31 de ses points avant le changement de décennie et depuis, il a noirci la feuille de pointage seulement six fois en 20 affrontements.

Les problèmes de Domi ne sont pas uniquement offensifs, lui qui peine dans son territoire. Lors des trois derniers matchs du Canadien, tous des défaites, le choix de premier tour (12e au total) des Coyotes de Phoenix en 2013 a maintenu un horrible différentiel de -5. Cette saison, il affiche un différentiel de -1, ce qui diffère grandement de son dossier de +20 de la dernière campagne.

Domi dispute la dernière saison d’un contrat de deux ans et d’une valeur annuelle de 3,15 millions $. Est-ce la quête d’une nouvelle entente contractuelle qui perturbe celui qui deviendra joueur autonome avec compensation? Il y a seulement le principal intéressé et peut-être son psychologue sportif qui pourraient répondre à la question.