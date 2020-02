Shea Weber de retour à l’entraînement

Le capitaine du Canadien de Montréal, Shea Weber, devait rater plus de quatre à six semaines d’activités en raison d’une blessure à la cheville, or, cinq jours après son diagnostic, il était sur la patinoire du Complexe Bell, lundi matin, à Brossard.

L’ailier Jonathan Drouin, qui n’a pas participé au match de samedi contre les Stars, était sur la patinoire, tout comme le centre Nate Thompson, qui a été aux prises avec la maladie ces derniers jours.

Enfin, l’attaquant Brendan Gallagher a raté la séance, devant à la place subir des traitements.

Après la séance d’entraînement, le CH prendra l’avion en direction de Detroit, où il affrontera les Red Wings mardi soir.