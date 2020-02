Surf des neiges: Laurie Blouin à la maison pour recharger ses batteries

Malgré trois nouvelles médailles ajoutées à sa collection au cours des dernières semaines, la planchiste Laurie Blouin reste toujours aussi humble. Si sa victoire en Coupe du monde de surf des neiges, dimanche, à Calgary, l’a ravie au plus haut point, la Québécoise s’est surtout une fois de plus amusée comme une gamine en piste.

Au lendemain de cette médaille d’or remportée à l’épreuve de slopestyle au Parc national olympique, l’athlète de Stoneham, exténuée à la suite de retards dans ses vols, a retrouvé les siens pour la première fois depuis le 1er janvier.

Depuis, elle a mis la main sur l’argent aux prestigieux X Games d’Aspen, au Colorado, et à l’étape de la Coupe du monde de Mammoth Moutain, en Californie. C’est dans cette discipline qu’elle avait été couronnée aux Championnats du monde de Sierra Nevada, en Espagne, en 2017.

Assurée de grimper sur la plus haute marche du podium avant sa dernière descente, dimanche, la médaillée d’argent des Jeux de Pyeongchang a tout de même décidé de mettre toute la gomme en finale, terminant avec un score de 79,56 points.

«J’avais eu de bonnes pratiques et j’étais confiante de comment je performais. Je restais dans ma tête et je faisais mes affaires. Ça a bien fonctionné. J’avais vraiment envie de faire le dernier saut qui était un frontside 900 et je me suis dit que je voulais y aller à fond pour le plaisir», a lancé Blouin devant les médias venus l’accueillir.

Son fidèle ami

Les médias n’étaient pas les seuls qui voulaient intercepter la championne. La mère de la planchiste, Martine Collin, avait pris soin d’apporter avec elle son chien Fidgi, qui a instantanément fourni une dose d’amour à sa maîtresse quand il l’a vue franchir les portes de l’aire d’arrivée de l’aéroport Jean-Lesage.

Blouin profitera de cette brève pause de six jours à la maison pour se ressourcer avant de repartir au Vermont où elle participera au US Open dès le 26 février.

«Aller dormir, c’est ce que je vais faire à l’instant! Je vais me reposer, m’entrainer et fêter. Bref, un peu de tout. Je veux en profiter pour décompresser, voir mes amis et ma famille», a confié la jeune femme avec sa tuque vissée sur la tête.

Saison satisfaisante

Blouin, qui avait décroché le bronze au Big Air en Chine en décembre, estime avoir accompli une partie de ses objectifs qu’elle s’était fixés en début de saison. Les X Games en Norvège, au début du mois de mars, constitueront la dernière compétition importante de sa saison alors qu’elle foulera sa planche dans ses deux disciplines de prédilection.

«J’avais besoin de résultats en slopestyle pour les X Games et je l’ai eu aux X Games, à Aspen, et après, je n’avais pas le choix d’aller à Mammoth parce que c’était déjà planifié. Mais à partir de maintenant, pour [les épreuves] de slopestyle, je vais me calmer un peu pour participer aux plus importantes et prendre du repos», a-t-elle expliqué.

Avec son fidèle compagnon pour commencer.