Thomas Delorme, futur musicien?

MONTRÉAL – Comédien et réalisateur de courts métrages, Thomas Delorme aspire également à développer ses aptitudes de musicien.

Avec son ami et collègue de la série «La vie compliquée de Léa Olivier», Zachary Évrard, il utilise un logiciel de musique pour peaufiner son art. Les deux garçons de 18 ans s’amusent pour l’instant «sans prétention», a précisé Thomas, mais leur collaboration pourrait un jour déboucher sur un véritable duo.

«On s’est rencontrés sur le plateau [de "Léa Olivier"], on est devenus super amis, on a commencé à se voir et on a trouvé une symbiose au niveau artistique. Il vient chez nous, on fait de la musique, on écrit des paroles. On compose à deux, on regarde des vidéos, on est autodidactes. On le fait pour le plaisir, et peut-être qu’un jour, on fera quelque chose avec ça», a confié en entrevue Thomas, qu’on voit aussi dans «Toute la vie».