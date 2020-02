Une maman aimée de tout le monde

Quelques jours avant que ma mère subisse une chirurgie majeure, Maman Dion s’est assise avec elle pour l’encourager. Plus tard, elle a communiqué avec ma mère pour s’informer de son état de santé. Ce geste, elle l’a fait avec plusieurs autres familles. Maman Dion fera toujours partie de la vie de nombreuses familles québécoises.

Dernier hommage à Maman Dion

Jeudi, entre 9 h et 19 h, au Memoria Alfred Dallaire, boulevard Saint-Martin Est à Laval, aura lieu le dernier hommage à Maman Dion. Pour des raisons de sécurité et de logistique, les visites sont désormais réservées exclusivement à la famille et aux amis. Le public est invité à rédiger un message de sympathie sur le Livre d’Or de la Fondation maman Dion : https://fondationmamandion.org/in-memoriam/ . Ces messages seront réunis dans un livre qui sera remis à la famille après les funérailles.

25 HEURES 2020

Les 25 Heures de hockey 2020 ont permis de recueillir la somme de 53 000 $. Kevin Raphael, Yohann Giroux, Sébastien Renaud et Mario Marois sont entourés de Michel Leblanc et Isabelle Brassard, Uniatox, Sébastien Brassard, Honda de Terrebonne, Mathieu Déziel, Leucan Laurentides Lanaudière, Isabelle Nadon, DG du 25 Heures de hockey, et Nadia Aubert, Fondation Jean Lapointe.

L’excellent fabricant de jeu Jean-Philippe Bertrand est en compagnie de l’ancien joueur de Pittsburgh Pascal Dupuis, de l’acteur Karl Walcott et de Louis-André Larivière.

L’excellent joueur polyvalent Jean-Michel Dufaux est entouré de Xavier Julien et de Martin Thériault.

Le joueur du match de TVA Sports, Éric Sevigny, est en compagnie d’un trio dynamique : Andy Mailly-Pressoir, Charles-Antoine Sinotte et Kevin Raphael.