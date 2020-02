5 vedettes québécoises dévoilent leurs nouvelles créations mode-beauté

À force de courir (ou de couvrir) tous les lancements dans l’industrie de la mode et de la beauté, j’ai eu l’opportunité de rencontrer plusieurs personnalités connues du show-business. Plusieurs d’entre elles ont développé leur créativité et leur sens des affaires, en se lançant dans l’industrie du détail ou en collaborant avec diverses marques. Voici donc 5 vedettes québécoises qui lèvent le voile sur leurs nouvelles créations dans le monde de la mode et de la beauté.

1. Maripier Morin présente les maillots de bain ORNORM

Photo courtoisie

Véritable carte de mode, Maripier Morin s’associe à plusieurs grandes marques d’ici et d’ailleurs comme Revlon, Bon Look, Blush Lingerie ou encore Reebook, mais voilà qu’elle lance ce mois-ci, sa propre ligne ORNORM. C’est à l’intérieur d’une piscine que l’animatrice a présenté une nouvelle gamme de maillots de bain, composé de neuf styles différents dans quatre couleurs. Voulant sortir des conventions, Maripier désire offrir des pièces qui épousent tous les types de corps. Coup de cœur pour le maillot une pièce au décolleté plongeant, qui donne une silhouette de la mort!

*Disponible chez Simons au coût de 45$ à 98$

2. Marina Bastarache lance sa collection de verres fumées Bizou x Nana

Photo courtoisie

Entre l’Asie, l’Europe et l’Afrique, l’influenceuse et animatrice Marina Bastarache fait rêver avec ses clichés de ses escapades à travers le monde. En parallèle, l’entreprise d’ici spécialisée en bijoux et accessoires de mode Bizou, a eu la bonne idée de collaborer avec la pétillante globe-trotter et de lancer une collection unique et en édition limitée Bizou X Nana. Elle nous présente donc six lunettes de soleil hyper tendances, inspirés de ses villes coups de cœur, telles que Nothing Hill en Angleterre, Positano en Italie, ou encore Palm Springs en Californie. On adore les différents styles comme l’œil de chat ou encore le rectangle futuriste, qui ajoutent vraiment de l’originalité à la gamme.

* Disponible dès le 20 février en ligne seulement www.bizou.com au coût de 3 0$

3. Isabelle Racicot et sa collection de bijoux Pilgrim

Photo courtoisie

L’animatrice Isabelle Racicot se décrit comme une vraie passionnée de bijoux, au point de se sentir nue, lorsqu’elle n’en porte pas! Au mois dernier, elle réalise donc un vœu en s’associant à la joaillerie danoise Pilgrim et en dévoilant la collection Racicot x Pilgrim : Les coups de coeur d’Isabelle Racicot. Les pièces minimalistes s’agencent bien aux tenues de bureau, de 5 à 7 ou même de soirée. Parmi les choix de sa collection unisexe, on pourra se procurer un ensemble de colliers 2 en 1, deux bagues, deux chaînes et des boucles d’oreilles, tous disponibles en or ou en argent.

*Disponible à la boutique Pilgrim à la Place Montreal Trust ou en ligne au https://www.picoum.com entre 49$ et 59$

4. Marie-Mai et sa boutique en ligne «.soi »

Photo courtoisie

Véritable icône fashion au Québec, la chanteuse Marie-Mai a développé à l’automne dernier, une boutique en ligne qui célèbre les designers et les marques québécoises. Ainsi, son amour pour les artisans d’ici ont permis à la collection .soi de voir le jour et d’élaborer des bijoux, des vêtements et de la lingerie minimalistes faits maison. L’artiste collabore ainsi avec les bijoux wellDunn, les sous-vêtements Sokoloff Lingerie et les vêtements urbains de dailystory. On a déjà hâte au dévoilement de sa future collection... Au printemps, peut-être, qui sait ?!

*Disponible en ligne https://boutiquesoi.com entre 35$ et 165$

5. Sarah-Jeanne Labrosse est l’égérie de Lise Watier et du dernier parfum « Watier »

Photo courtoisie

Après l’animation à l’émission Révolution et des rôles au petit comme au grand écran, la comédienne Sarah-Jeanne Labrosse ajoute une corde à son arc : celle d’égérie pour la maison de cosmétiques Lise Watier. L’automne dernier, la marque a voulu renouveler sa gamme de parfums et propose désormais la nouvelle fragrance Watier, dont Sarah-Jeanne est le visage. Il s’agit d’un parfum chypre floral inspiré d’une femme libre et audacieuse. On retrouve des notes de tête d’orange sanguine, de poivre rose et de bergamote, puis des notes de cœur de jasmin de nuit et de rose turque qui se marient aux notes de fond de bourbon vanillé, de bois de santal et de musc.

*Disponible aux divers comptoirs Lise Watier – La Baie, Pharmaprix, Jean Coutu au coût de 85$