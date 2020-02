PILON, Guy



À la Saint-Valentin 2020, à l'âge de 76 ans, est décédé M. Guy Pilon, époux de Mme Francine Cousineau et fils de feu Marie-Rosaire Dagenais et feu Conrad Pilon.Outre son épouse, il laisse dans le deuil son fils Benoit (Caroline), sa fille Caroline, ses petits-enfants Samuel et Saskia, ainsi que d'innombrables et chaleureux amis, de Chambly et Saint-Anicet.La famille de M. Pilon recevra les condoléances le jeudi 20 février 2020 de 14h à 16h et de 18h à 21h au :Une cérémonie hommage en l'église de Saint-Anicet aura lieu en mai prochain.En remplacement de fleurs, un don à la Société canadienne du cancer serait apprécié.