RAMSAY (BINETTE), Doris



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de Mme Doris Ramsay (née Binette), le 13 février 2020 à l'âge de 86 ans, épouse de feu M. Albert Ramsay.Elle laisse dans le deuil ses enfants Louis (Louise Boisvert), François (Sylvie Piérard) et Isabelle (feu Kirby Brackstone) ainsi que ses 9 petits-enfants Philippe, Jean-Benoît, Anne, Florence, Catherine, Marie-Sophie, Hélène, Gabrielle et William, en plus de ses chères soeurs Monique Gardner et Denise Binette, ses belles-soeurs et beaux-frères ainsi que de nombreux parents et amis.La famille recevra vos condoléances au :À l'est de MontarvilleSortie 19 de la Route 132 estBOUCHERVILLE (QUÉBEC) J4B 6B6cfpierretetreault@videotron.caTél. 450 655-6036 Téléc. 450 655-0941le jeudi 20 février de 19 h à 22 h ainsi que le vendredi 21 février de 9 h 30 à 11 h. Les funérailles auront lieu le vendredi 21 février à 11 h 30 en l'église Sainte-Famille, 560 boul. Marie-Victorin, Boucherville.Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation Source Bleue de Boucherville.