Alain Lefèvre n’en veut pas à Mariana Mazza de l’avoir traité de «débile» pendant TLMEP

Le pianiste Alain Lefèvre a admis qu'il avait trouvé «déstabilisant» de se faire traiter de «débile» à l'émission Tout le monde en parle (TLMEP) dimanche dernier.

«Je ne lui [Mariana Mazza] en tiens pas, du tout, du tout rigueur», a-t-il confié, mardi, lors de son passage à l'émission de Sophie Durocher, à QUB radio, pour faire la promotion de son nouveau disque.

Il a cependant avoué que «le langage et les choses qu'elle prône, ce n'est pas ma tasse de thé à moi», en parlant de l'humoriste reconnue pour son style impertinent.

Néanmoins, Alain Lefèvre a tenu à souligner qu'il préférait «quelqu'un comme elle que des gens hypocrites qui vont écrire des stupidités et qui auront une tribune auprès de certains snobs qui se disent soi-disant éclairés sur la musique classique et qui finalement ne savent même pas où est le do sur le piano».

De ce fait, le pianiste québécois a expliqué qu'il n'avait pas senti de méchanceté de la part de l'humoriste Mariana Mazza qui a aussi lancé des répliques irrévérencieuses à d'autres invités de l'émission TLMEP, dont Guy Lafleur.

«Je pense avoir été devant une fille extrêmement sensible, à fleur de peau, vulnérable. Elle doit être prise dans une forme d'humour qui est sa décision et qui ne me regarde pas», a-t-il estimé en rétrospective.

Par ailleurs, Mariana Mazza a publié mardi sur sa page Facebook qu'elle avait fait une crise d'angoisse après un appel de sa mère à la suite de son passage à TLMEP.