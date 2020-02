Ancienne maison Radio-Canada: les premiers condos en construction dès cet été

MONTRÉAL – La construction des premiers condos sur le site de l’ancienne maison Radio-Canada commencera dès cet été, mais l’installation des logements sociaux devra attendre après le déménagement de la société d’État, prévu en janvier 2021, selon le promoteur du projet.

Le développeur immobilier MACH assure que le site du Quartier des lumières comprendra à terme 600 logements sociaux et 400 logements abordables, sur un total de 4000 unités. Selon le président de la compagnie, Vincent Chiara, c’est une question d’accès au site qui repousse le début de la construction de ces logements.

Une première phase de construction de 270 condos, réalisés par le promoteur Devimco, aura toutefois lieu dès cet été. Les unités, de grandeur variant entre des studios et des logements avec trois chambres, seront réparties dans des tours de 9 et 14 étages situées dans l’ancien stationnement du côté ouest de la tour Radio-Canada, à l’angle de la rue Wolfe et du boulevard René-Lévesque.

L’ensemble du projet est évalué à 3 milliards $ et le site comptera aussi, selon les promoteurs, une école, un centre communautaire et plusieurs espaces verts.

«On souhaite redonner ce quartier aux citoyens. J’aimerais qu’on développe une école dans ce quartier, contrairement à Griffintown, parce que je pense que ça s’impose pour attirer les familles», a assuré Normand Bélanger, président-directeur général du Fonds immobilier de solidarité FTQ, qui est partenaire du projet.