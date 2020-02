Blessé à la clavicule, Mikko Rantanen absent pour plusieurs semaines

L'attaquant de l'Avalanche du Colorado Mikko Rantanen a subi une fracture de la clavicule, lundi, face au Lightning de Tampa Bay et devrait rater de six à huit semaines d'action.

C’est ce qu’a indiqué son entraîneur-chef Jared Bednar au terme du revers de 4 à 3 en prolongation de son club.

«Je pense que chaque formation traverse ce genre de série de blessures à un moment de la campagne, a déclaré Bednar au site NHL.com en évoquant les pertes du gardien Philipp Grubauer ainsi que des attaquants Nazem Kadri, Colin Wilson et Matt Calvert, tous blessés. Maintenant, nos autres gars doivent prendre la situation en main. Il s’agit d’une excellente opportunité pour eux.»

Le joueur de 23 ans a quitté la rencontre en début de deuxième période alors qu'il s'amenait en zone adverse. Le défenseur Erik Cernak a fait trébucher Rantanen lors d'une séquence à deux contre un. Celui-ci a ensuite chuté derrière le filet et a lourdement percuté la rampe.

Le joueur de l'Avalanche connaissait une belle saison, lui qui avait récolté 41 points, dont 19 buts, en 42 affrontements jusqu’ici.

«Nous devons trouver le moyen de nous en sortir, comme nous l’avons fait plus tôt dans le calendrier. Ce sera de plus en plus difficile, mais espérons que ces gars-là reviendront en santé pour nous aider le plus rapidement possible. Certains auront des chances de montrer leur savoir-faire, d’autres seront rappelés ou obtiendront davantage de temps de glace. Quelques-uns en veulent plus, d’ailleurs. Nous verrons ce qu’ils peuvent faire», a résumé Bednar.