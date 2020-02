Brock Boeser manquera au moins huit semaines à cause d'une blessure

L’attaquant des Canucks de Vancouver Brock Boeser manquera au moins huit semaines d’activités en raison d’une blessure aux côtes, a annoncé mardi son directeur général Jim Benning.

Ce dernier avait initialement indiqué lundi que le hockeyeur de 22 ans allait rater trois semaines à cause d’une fracture du cartilage costal. Or, la blessure ennuyant Boeser est beaucoup plus sérieuse que prévu, d’après le DG.

Boeser est tombé au combat pendant le match du 8 février contre les Flames de Calgary. Cette saison, il a récolté 16 buts et 29 mentions d’aide pour 45 points en 56 rencontres, tout en conservant un différentiel de +5.

Avant les affrontements de la soirée, Vancouver occupait le troisième rang de la section Pacifique avec 69 points.